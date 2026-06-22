Nancy Nápoles acusa violencia política de género tras señalamientos de autosecuestro en Tenancingo

Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, denunció violencia política de género luego de que la Fiscalía mexiquense la señalara por presuntamente haber simulado su secuestro.

En entrevista radiofónica, la alcaldesa rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que pasó de ser víctima a investigada por un supuesto delito que, aseguró, no cometió. La edil afirmó que fue privada de la libertad la noche del domingo 31 de mayo afuera de su domicilio y que logró escapar poco más de una hora después.

Nápoles calificó el giro del caso como una persecución política y pidió que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación, al considerar que no existen condiciones para que el proceso se lleve de manera imparcial en el Estado de México.

Nancy Nápoles niega haber simulado su secuestro

La presidenta municipal sostuvo que sí fue secuestrada y rechazó que se trate de un autosecuestro, como ahora se investiga.

Nápoles afirmó que la versión más reciente de la Fiscalía mexiquense la coloca como responsable de inventar el hecho, situación que calificó como violencia política de género en su máxima expresión.

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También aseguró que es una mujer de valores y principios, por lo que negó haber fabricado una situación de esa naturaleza.

Alcaldesa de Tenancingo rechaza desfalco de 40 millones de pesos

Nancy Nápoles también negó las versiones sobre un presunto desfalco de 40 millones de pesos en el municipio de Tenancingo.

La alcaldesa aseguró que no existe ningún faltante y que el dinero permanece en las arcas municipales. Además, explicó que esa cifra corresponde al monto que presuntamente le pidieron como rescate durante su secuestro, aunque aclaró que no se realizó ningún pago.

Pide que la FGR atraiga su caso

La edil insistió en que la Fiscalía General de la República debe atraer la investigación, debido a que ahora se le atribuye la posible simulación de su propio secuestro.

Sobre su esposo, Nápoles afirmó que ha declarado cuando las autoridades lo han requerido y negó que se encuentre prófugo. En cambio, señaló que quien sí estaría fuera del alcance de las autoridades es la expareja de su hermana.

EXCLUSIVA | “Lo viví, el 31 de mayo fuera de mi domicilio fui privada de mi libertad” ⚫: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, relata cómo ocurrió su secuestro y describe el momento del ataque.#FórmulaNoticias con Azucena Uresti (@azucenau) pic.twitter.com/fVhaHQRfFP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 22, 2026

Respecto a la suspensión de sus derechos políticos en Morena, la alcaldesa dijo que habló con Ariadna Montiel, aunque hasta ahora no ha recibido una notificación formal sobre dicha medida.

El caso mantiene abierta una nueva disputa política y judicial en Tenancingo, mientras la presidenta municipal exige que se revise la actuación de las autoridades mexiquenses y se investigue su denuncia como víctima.

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