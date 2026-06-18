Fiscalía del Edomex acusa simulación de secuestro de alcaldesa de Tenancingo; investigan presunto intento de obtener 40 millones de pesos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició un proceso penal contra seis personas por su probable participación en la simulación de un secuestro relacionado con la presidenta municipal de Tenancingo de Degollado, Nancy Nápoles Pacheco.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la denuncia presentada por la alcaldesa el pasado 1 de junio habría derivado en un presunto montaje cuyo objetivo era obtener un pago millonario bajo la figura de rescate.

Las indagatorias apuntan a que la cantidad solicitada alcanzaría los 40 millones de pesos y que los recursos presuntamente provendrían de fondos públicos municipales.

Alcaldesa, familiares y colaboradores entre los investigados

La FGJEM detalló que entre las personas señaladas se encuentran la propia alcaldesa, su esposo, su cuñado y otros presuntos participantes en los hechos.

Como parte del procedimiento judicial, las autoridades obtuvieron órdenes de aprehensión contra Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes ya fueron detenidos junto con Cristian “N”. Además, se giraron mandamientos judiciales contra José Roberto “N” y Óscar “N”, quienes actualmente son considerados prófugos.

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En el caso de Nancy Nápoles Pacheco, la Fiscalía también la señala por el delito de simulación de secuestro. La audiencia correspondiente quedó programada para el próximo 9 de julio.

Investigación apunta a posible afectación al erario

Según la versión oficial, la alcaldesa denunció que había sido privada de la libertad el 31 de mayo y que posteriormente logró escapar de sus supuestos captores. Sin embargo, las diligencias realizadas por el Ministerio Público permitieron reunir elementos que llevaron a considerar que los hechos reportados no ocurrieron como fueron narrados inicialmente.

Ante la posible existencia de un daño patrimonial relacionado con los recursos públicos, la Fiscalía notificó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que determinen si existieron irregularidades financieras vinculadas al caso.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

Posibles sanciones por simulación y extorsión

La autoridad estatal recordó que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro contempla penas de hasta 16 años de prisión para particulares que participen en la simulación de este delito.

Asimismo, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también enfrentan investigaciones por presunta extorsión, conducta que podría derivar en sanciones de hasta 25 años de cárcel en caso de acreditarse su responsabilidad.

Nancy Nápoles Pacheco, quien anteriormente fue diputada local por Morena y ha ocupado cargos dentro de la estructura estatal del partido, permanece bajo investigación mientras avanzan las diligencias judiciales.

El caso ha generado atención política en el Estado de México debido a las implicaciones que tendría una eventual confirmación de los hechos denunciados por la Fiscalía.

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