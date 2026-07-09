Rescatan a perro infestado de gusano barrenador en José María Morelos

Un perro infestado de gusano barrenador fue rescatado y trasladado a una veterinaria de la ciudad con la idea de que se logre salvarlo, pues de acuerdo con una evaluación previa que se le hizo, el animal se encuentra ya muy lastimado.

Poco después de las 14:00 horas de este jueves, vecinos de la colonia San Juan reportaron a Protección Civil la presencia de un perro debajo de una camioneta, ubicada por la calle Tihosuco con Santiago Pacheco el cual se quejaba de dolor, ya que al parecer lo estaban comiendo vivo por gusanos.

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Al lugar citado acudió la brigada de la dependencia y, tras confirmar el mal estado del animal, se pidió el apoyo del personal del área de ecología. Con contratiempo llegó el biólogo Jherico Meléndez, quien examinó al can y vio que estaba muy delicado, aparte de que estaba deshidratado y con hambre.

Por su delicado estado de salud, el perro fue trasladado a una veterinaria para que reciba atención inmediata a fin de ver si todavía se puede salvar. En la ciudad, hay muchos casos de perros con gusano barrenador, sobre todo los que viven en situación de calle.