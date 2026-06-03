Alcaldesa de Tenancingo reaparece tras presunto secuestro: Nancy Nápoles confirma que seguirá en funciones

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, reapareció públicamente mediante una transmisión en redes sociales, luego de que durante el fin de semana se reportara su presunta privación de la libertad en este municipio del sur del Estado de México.

La alcaldesa, emanada de Morena, aseguró que se encuentra bien de salud y que continuará al frente de sus responsabilidades como titular del Ayuntamiento.

Aunque reconoció que atravesó una situación complicada, evitó dar mayores detalles sobre lo ocurrido y pidió a la ciudadanía atender únicamente la información que ella difunda a través de sus canales oficiales.

¿Qué dijo Nancy Nápoles tras reaparecer en redes sociales?

Durante su mensaje, Nápoles Pacheco explicó que decidió hablar directamente con la población de Tenancingo debido a las versiones que comenzaron a circular en redes sociales y distintas páginas informativas.

La edil señaló que parte de la información difundida no corresponde con los hechos y pidió no contribuir a la propagación de rumores o publicaciones sin confirmar. También agradeció las muestras de apoyo de familiares, amistades y habitantes que se preocuparon por su situación.

Noticia Destacada Secuestran a periodista en Veracruz; Fiscalía abre investigación para localizar a Roxana Guzmán

Nancy Nápoles afirmó que se mantiene con ánimo de continuar trabajando por el municipio y que retomará sus actividades públicas, reuniones y atención territorial. La alcaldesa insistió en que cualquier actualización sobre el caso será comunicada directamente por ella cuando existan condiciones para hacerlo.

Autoridades investigan presunto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo

Antes de la reaparición pública de la presidenta municipal, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó que existía una denuncia formal por el secuestro de la alcaldesa.

De acuerdo con la información difundida por autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Los primeros reportes señalan que Nápoles Pacheco habría sido interceptada la noche del domingo por hombres armados en la cabecera municipal de Tenancingo.

🚔🏃‍♂️HABLA ALCALDESA DE #TENANCINGO TRAS S3CU3STR0



💬Nancy Nápoles rompió el silencio en redes tras su secuestro exprés, pero evitó dar detalles de lo ocurrido. Visiblemente asustada y con la voz entrecortada, la morenista se limitó a decir que está bien y pidió ignorar la… pic.twitter.com/ujE3h3iA2O — Daniel Camargo (@DanielCamargoMX) June 3, 2026

Tras el reporte, corporaciones de seguridad de la región sur del Estado de México y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en operativos de búsqueda. Posteriormente, se informó que la alcaldesa fue localizada con vida y regresó a su domicilio.

Con su reaparición, Nancy Nápoles confirmó que seguirá en funciones, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO