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Alcaldesa de Tenancingo reaparece tras presunto secuestro: Nancy Nápoles confirma que seguirá en funciones

Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, reapareció en redes sociales tras reportarse su presunto secuestro; aseguró que está bien y continuará al frente del municipio.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

3 de jun de 2026

2 min

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Nancy Nápoles afirmó que se mantiene con ánimo de continuar trabajando por el municipio y que retomará sus actividades públicas
Nancy Nápoles afirmó que se mantiene con ánimo de continuar trabajando por el municipio y que retomará sus actividades públicas / Especial

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, reapareció públicamente mediante una transmisión en redes sociales, luego de que durante el fin de semana se reportara su presunta privación de la libertad en este municipio del sur del Estado de México.

La alcaldesa, emanada de Morena, aseguró que se encuentra bien de salud y que continuará al frente de sus responsabilidades como titular del Ayuntamiento.

Aunque reconoció que atravesó una situación complicada, evitó dar mayores detalles sobre lo ocurrido y pidió a la ciudadanía atender únicamente la información que ella difunda a través de sus canales oficiales.

¿Qué dijo Nancy Nápoles tras reaparecer en redes sociales?

Durante su mensaje, Nápoles Pacheco explicó que decidió hablar directamente con la población de Tenancingo debido a las versiones que comenzaron a circular en redes sociales y distintas páginas informativas.

La edil señaló que parte de la información difundida no corresponde con los hechos y pidió no contribuir a la propagación de rumores o publicaciones sin confirmar. También agradeció las muestras de apoyo de familiares, amistades y habitantes que se preocuparon por su situación.

Según la información difundida por sus familiares, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes

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Nancy Nápoles afirmó que se mantiene con ánimo de continuar trabajando por el municipio y que retomará sus actividades públicas, reuniones y atención territorial. La alcaldesa insistió en que cualquier actualización sobre el caso será comunicada directamente por ella cuando existan condiciones para hacerlo.

Autoridades investigan presunto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo

Antes de la reaparición pública de la presidenta municipal, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó que existía una denuncia formal por el secuestro de la alcaldesa.

De acuerdo con la información difundida por autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Los primeros reportes señalan que Nápoles Pacheco habría sido interceptada la noche del domingo por hombres armados en la cabecera municipal de Tenancingo.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad de la región sur del Estado de México y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en operativos de búsqueda. Posteriormente, se informó que la alcaldesa fue localizada con vida y regresó a su domicilio.

Con su reaparición, Nancy Nápoles confirmó que seguirá en funciones, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

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