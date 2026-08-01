Sheinbaum Pardo anuncia más caminos, agua, escuelas y salud para la Mixteca de Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México mantendrá la inversión en caminos, agua, escuelas y servicios médicos para las comunidades de la Mixteca durante el resto de su administración.

Durante el evento “Plan Lázaro Cárdenas: reconstrucción de caminos”, celebrado este sábado 1 de agosto en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, la mandataria explicó que el programa surgió después de escuchar las solicitudes de habitantes y autoridades de la región.

Sheinbaum afirmó que la primera prioridad consiste en rehabilitar las vías principales, los caminos secundarios, las rutas artesanales y los accesos rurales utilizados para trasladar cosechas. Señaló que los trabajos no se limitarán a las cabeceras municipales, pues también buscarán llegar a las agencias y comunidades.

La presidenta estuvo acompañada por el gobernador Salomón Jara; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva; el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.

¿Qué obras contempla el Plan Lázaro Cárdenas en la Mixteca?

Sheinbaum explicó que el plan atiende comunidades de Oaxaca, Puebla y Guerrero que forman parte de la región Mixteca.

Además de la reconstrucción carretera, anunció acciones para mejorar el acceso al agua potable, recuperar plantas de tratamiento abandonadas y ampliar la infraestructura de riego en zonas agrícolas.

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La mandataria adelantó que su Gobierno diseñará una tarifa eléctrica especial para las plantas de tratamiento operadas por municipios, debido a que los altos costos de energía dificultan su funcionamiento.

Otra parte del programa se concentrará en las escuelas. La presidenta indicó que una proporción de los recursos de La Escuela es Nuestra será destinada a planteles de la Mixteca para mejorar aulas, sanitarios y espacios educativos.

Sheinbaum promete rehabilitar casas y centros de salud

En materia sanitaria, la titular del Ejecutivo federal anunció un proyecto para reparar casas de salud ubicadas en agencias municipales y garantizar que cuenten con médicos, personal de enfermería y medicamentos.

Estas acciones se sumarán a los trabajos en centros de salud y hospitales. Sheinbaum informó que revisará el avance del nuevo hospital del ISSSTE en la ciudad de Oaxaca y encabezará el inicio de la construcción de otra unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social.

También mencionó apoyos para las personas artesanas, en especial para las mujeres dedicadas a la elaboración de textiles tradicionales.

Ofrece opciones universitarias a aspirantes no seleccionados por la UNAM

Durante su discurso, Sheinbaum se refirió a las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La presidenta señaló que los jóvenes que no obtengan un lugar podrán encontrar opciones gratuitas en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y en otras instituciones públicas.

Explicó que solicitó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, trabajar con autoridades universitarias para ampliar la oferta y evitar que los aspirantes queden fuera del sistema educativo.

Presidenta reivindica legado de Juárez, Cárdenas y López Obrador

Sheinbaum relacionó el programa con el legado de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas del Río y Andrés Manuel López Obrador.

Recordó la defensa de la soberanía encabezada por Juárez, la reforma agraria y la expropiación petrolera impulsadas por Cárdenas, así como los programas sociales creados durante el sexenio anterior.

La presidenta afirmó que su administración mantendrá la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, además de ampliar las becas educativas y la Pensión Mujeres Bienestar.

Al cerrar su mensaje, sostuvo que México no pondrá en riesgo su independencia y que el Plan Lázaro Cárdenas tiene como principio llevar inversión pública y servicios a las comunidades que permanecieron rezagadas durante décadas.

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