Claudia Sheinbaum defiende cambios de nombres ligados a la Conquista: “Estoy muy orgullosa”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este lunes 10 de agosto las modificaciones realizadas a nombres de espacios públicos relacionados con la Conquista española y aseguró sentirse “muy orgullosa” de las decisiones impulsadas desde su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ahora desde la Presidencia.

Durante la “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre un recuento publicado por “Reforma” acerca de cambios como el de la llamada “Noche Triste”, el antiguo Puente de Alvarado y la Glorieta de Colón.

Sheinbaum sostuvo que nombrar calles, plazas y monumentos implica decidir qué episodios y personajes históricos se reconocen desde el espacio público, por lo que defendió una revisión que otorgue mayor presencia a los pueblos originarios y a su resistencia frente a la Conquista.

La postura no es nueva. Desde su administración capitalina, Sheinbaum ha planteado reinterpretar episodios como la expulsión de las tropas españolas de México-Tenochtitlan, hecho que su gobierno comenzó a denominar “Noche Victoriosa” en lugar de “Noche Triste”. Presidencia ha mantenido posteriormente esa lectura histórica.

¿Qué nombres relacionados con la Conquista han cambiado?

Entre las modificaciones impulsadas durante los últimos años se encuentra el sitio conocido anteriormente como Árbol de la Noche Triste, cuyo entorno fue renombrado como Plaza de la Noche Victoriosa.

También se cambió el nombre de Puente de Alvarado, vialidad que hacía referencia al conquistador Pedro de Alvarado, por Calzada México-Tenochtitlan.

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Otro de los cambios más visibles ocurrió en Paseo de la Reforma, donde la estatua de Cristóbal Colón fue retirada y posteriormente el espacio incorporó una representación de la “Joven de Amajac”, figura asociada con una mujer indígena del periodo prehispánico.

La administración federal ha enmarcado estas decisiones dentro de una política de recuperación de la memoria de México-Tenochtitlan y de reconocimiento a las culturas originarias. En 2025, Sheinbaum afirmó que recuperar ese legado también implica combatir el racismo y reconocer la importancia histórica de las civilizaciones que existían antes de la llegada de los españoles.

Sheinbaum plantea cambiar el nombre del Paso de Cortés

La discusión se extendió ahora al Paso de Cortés, zona ubicada entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl cuyo nombre recuerda el trayecto realizado por Hernán Cortés y sus tropas durante su avance hacia Tenochtitlan.

Sheinbaum planteó sustituir esa denominación por otra que reivindique a los pueblos indígenas y señaló que solicitó a la Consejería Jurídica analizar la vía legal necesaria para concretar el cambio.

La presidenta ha expresado anteriormente una postura crítica sobre la figura de Cortés. En una conferencia de mayo de 2026, describió su avance hacia Tenochtitlan en términos de sometimiento, violencia y despojo contra poblaciones indígenas.

Sheinbaum afirma que los cambios forman parte de una revisión de la historia

Frente a las críticas por las modificaciones, Sheinbaum rechazó que se trate únicamente de sustituir nombres y argumentó que existe una discusión de fondo sobre la manera en que México recuerda su pasado.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein explicó que el renombrar espacios públicos, como la sustitución del "Puente de Cortés" por el "Paso de los Pueblos Indígenas", ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, responde a una visión histórica que reconoce a… pic.twitter.com/wCgU3dKKhb — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 10, 2026

Para su gobierno, la política de memoria histórica busca colocar en primer plano la resistencia indígena y cuestionar homenajes públicos dedicados a protagonistas de la Conquista.

La mandataria dejó claro que no pretende revertir las decisiones tomadas durante su gestión capitalina. Por el contrario, aseguró sentirse orgullosa de ellas y anticipó que el Gobierno federal continuará promoviendo acciones destinadas a reconocer el legado de los pueblos originarios en la historia y en los espacios públicos del país.

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