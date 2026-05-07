Hospitalizan al líder sindical de los Tres Poderes de Tenabo tras fuerte caída

Sufre una aparatosa caída en su baño el líder del Sindicato de los Tres Poderes de Tenabo, Elmer Pech Ku, quien fue hospitalizado en una clínica de Campeche. Su estado de salud es estable, según informó su secretaria Rosalva Canul Poot, junto con el tesorero Salvador Pacheco Chablé y el jurídico Elías Ucán Caballero.

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Los hechos ocurrieron en días pasados, después de que el líder dio a conocer la deuda que no ha saldado el Ayuntamiento a cargo de la presidenta Mariela Sánchez Espinosa. Mientras se espera una respuesta, el líder empezó a sentirse mal en su domicilio; nadie imaginó que pasaría algo más grave, pero cayó al piso y su cabeza presentó un pequeño coágulo de sangre que, según indican, ya drenaron y por el cual podría ser dado de alta este viernes.

Los demás trabajadores se preguntaron qué pasó con el líder y se les dio la explicación de lo ocurrido para que se calmaran, ante el temor de que algo anormal estuviera pasando. Sin embargo, familiares como Marcos Molina Chávez explicaron que ya se le hicieron los estudios correspondientes, como una tomografía, y solo fue detectado el coágulo en la cabeza, el cual ya fue atendido, por lo que se espera que en los próximos días regrese a casa.

En la oficina de los Tres Poderes han estado laborando normalmente el tesorero y el jurídico. Siguen el curso de la deuda de los 2 millones y medio de pesos y esperan la respuesta de la alcaldesa Mariela Sánchez. Para ello, al regresar a su domicilio, el líder Elmer Pech Ku estará en reposo absoluto, según informó la directiva, mientras se repone al cien por ciento.

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JGH