México envía otras 19 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto; suman 38.5 toneladas

México reforzó este jueves 13 de agosto el envío de ayuda humanitaria a Colombia para atender a la población afectada por el terremoto que golpeó al país sudamericano, con un nuevo cargamento integrado por despensas e insumos médicos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a través de su cuenta de X que a las 07:30 horas partieron dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña, ubicado en Pereira, en el departamento de Risaralda.

En las aeronaves viajaron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, quienes participan en las labores logísticas relacionadas con el traslado y entrega de los apoyos.

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De acuerdo con la Defensa Nacional, el nuevo cargamento está compuesto por 650 despensas, equivalentes a 15 toneladas, además de 4 toneladas de insumos médicos destinados a las zonas afectadas.

Con este envío, México acumula hasta el momento 38.5 toneladas de ayuda humanitaria trasladadas a Colombia como parte de la respuesta ante la emergencia provocada por el terremoto.

La Sedena destacó que el despliegue forma parte de la capacidad operativa y logística de las Fuerzas Armadas mexicanas para participar en acciones de apoyo internacional cuando otro país enfrenta una situación de desastre.

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Dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana viajan a Pereira

Las aeronaves partieron durante la mañana de este jueves con destino a Pereira, una de las ciudades que ha enfrentado afectaciones tras el movimiento sísmico.

El Aeropuerto Internacional Matecaña se ha convertido en uno de los puntos utilizados para recibir ayuda procedente de México y coordinar la distribución de insumos hacia las zonas que requieren atención.

El Gobierno mexicano ha mantenido comunicación con las autoridades colombianas para conocer las necesidades prioritarias y organizar el tipo de apoyo que puede ser trasladado.

La Secretaría de la Defensa Nacional, continúa empleando su capacidad operativa y logística para brindar ayuda a quienes más lo necesitan.



A las 0730 horas del 13 de agosto de 2026, partieron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, a bordo de dos aeronaves… pic.twitter.com/8M251PMNrQ — @Defensamx (@Defensamx1) August 13, 2026

México mantiene apoyo humanitario tras terremoto en Colombia

La Defensa Nacional subrayó que los nuevos envíos reflejan la solidaridad de México con Colombia y forman parte de las acciones desplegadas después del sismo.

Además de despensas, los cargamentos incluyen materiales médicos necesarios para atender a la población afectada y fortalecer la capacidad de respuesta ante la emergencia.

Las autoridades mexicanas continuarán con la coordinación logística para determinar si será necesario ampliar los envíos durante los próximos días, conforme evolucionen las necesidades en las regiones afectadas por el terremoto.

IO