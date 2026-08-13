Síguenos

Última hora

Internacional

¿Cuántos muertos van por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia? Cifra actualizada

Campeche

Estudiantes de Unacar regresan tras sismo en Colombia

Cuatro estudiantes de la Unacar regresaron a México luego de sobrevivir al colapso de un edificio en Pereira, Colombia, provocado por un sismo.

Por Redacción Por Esto!

13 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Familias reciben a jóvenes de Unacar tras emergencia en Colombia
Familias reciben a jóvenes de Unacar tras emergencia en Colombia

El sismo registrado en Colombia que ocasionó el colapso de un edificio en la ciudad de Pereira puso en riesgo la vida de cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), quienes se encontraban en el país sudamericano como parte de un programa de intercambio académico.

Los jóvenes —Jhonatan Alessandro Can Cahuich, Amílcar Daniel Segura Ramírez, Josué Francisco Herrera Pérez y Maholy Guadalupe Díaz Sosa— lograron salir ilesos del inmueble de siete niveles que se desplomó tras el movimiento telúrico. El hecho generó momentos de angustia entre sus familias y la comunidad universitaria en Campeche, que siguió con preocupación las noticias desde el extranjero.

Investigan origen de lesiones en masculino hallado en Ciudad del Carmen

Noticia Destacada

Localizan a pescador ensangrentado e inconsciente en una parada de camiones de Ciudad del Carmen

El Gobierno de México, a través de la Fuerza Aérea Mexicana, coordinó el retorno de los estudiantes, quienes abordaron una aeronave oficial para regresar a territorio nacional. Durante la madrugada, los universitarios se reencontraron con sus familias, cerrando un episodio marcado por la incertidumbre y la tensión.

La experiencia dejó constancia de la vulnerabilidad que enfrentan los programas de movilidad internacional ante fenómenos naturales, pero también de la capacidad de respuesta institucional para garantizar la seguridad de los estudiantes mexicanos en el extranjero.

Te puede interesar