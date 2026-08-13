Estudiantes de Unacar regresan tras sismo en Colombia

El sismo registrado en Colombia que ocasionó el colapso de un edificio en la ciudad de Pereira puso en riesgo la vida de cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), quienes se encontraban en el país sudamericano como parte de un programa de intercambio académico.

Los jóvenes —Jhonatan Alessandro Can Cahuich, Amílcar Daniel Segura Ramírez, Josué Francisco Herrera Pérez y Maholy Guadalupe Díaz Sosa— lograron salir ilesos del inmueble de siete niveles que se desplomó tras el movimiento telúrico. El hecho generó momentos de angustia entre sus familias y la comunidad universitaria en Campeche, que siguió con preocupación las noticias desde el extranjero.

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El Gobierno de México, a través de la Fuerza Aérea Mexicana, coordinó el retorno de los estudiantes, quienes abordaron una aeronave oficial para regresar a territorio nacional. Durante la madrugada, los universitarios se reencontraron con sus familias, cerrando un episodio marcado por la incertidumbre y la tensión.

La experiencia dejó constancia de la vulnerabilidad que enfrentan los programas de movilidad internacional ante fenómenos naturales, pero también de la capacidad de respuesta institucional para garantizar la seguridad de los estudiantes mexicanos en el extranjero.