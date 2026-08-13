Mérida revela sus cifras de seguridad: 72.9% de la población confía en la Policía Municipal

Al encabezar la Mesa Regional de Paz y Seguridad del mes de agosto, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada resaltó que Mérida se consolida como referente nacional de paz y seguridad, resultado de una estrategia integral basada en la prevención, la proximidad ciudadana, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta, que fortalece la confianza de las y los meridanos.

“Cuidar la paz, la vida comunitaria, la tranquilidad y la dignidad de nuestra ciudad es una responsabilidad compartida y un compromiso que renovamos todos los días, por eso trabajamos todos los días para prevenir, fortalecer nuestras instituciones y proteger a las familias”, afirmó la Alcaldesa ante funcionarios y mandos militares y navales.

Mérida mantiene su posición entre las ciudades con mejores condiciones de seguridad del país, afirmó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, al encabezar la Mesa Regional de Paz y Seguridad, donde destacó la prevención, la proximidad ciudadana y la coordinación entre instituciones como ejes de la estrategia municipal.

“Cuidar la paz, la vida comunitaria, la tranquilidad y la dignidad de nuestra ciudad es una responsabilidad compartida y un compromiso que renovamos todos los días”, afirmó.

Noticia Destacada Ayuntamiento de Mérida lanza MID Digital: se pueden hacer 78 trámites en línea las 24 horas

Destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es clave para preservar la tranquilidad de las familias y anticiparse a los riesgos, asimismo fortalece el intercambio de información, la prevención y la capacidad de respuesta, ante alguna incidencia.

Dentro de esta estrategia integral, recordó que el Ayuntamiento modernizó el alumbrado público con 57 mil 986 luminarias LED y logró el 100 por ciento de cobertura en comisarías.

Percepción positiva

Asimismo, señaló que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi ubica a Mérida en el quinto lugar nacional en Confianza Policial, con 72.9 por ciento referido por la ciudadana hacia la Policía Municipal, 20 puntos por encima del promedio nacional de 52.5 por ciento.

Señaló que también se ha fortalecido las capacidades operativas con una nueva Base Operativa en el mercado San Benito, 12 patrullas en comodato (en coordinación con el Gobierno del Estado) y 20 motocicletas adquiridas para la vigilancia y proximidad. A ello se suman 10 botones Alerta Segura instalados en el primer cuadro de la ciudad, como herramientas para brindar atención oportuna a quienes viven, trabajan y transitan en esta zona.

Operativo de verano

Durante la reunión, el comisario Carlos Marsh Ibarra presentó el reporte del Operativo Verano Seguro de la Policía Municipal, que registró 806 llamadas de auxilio, 159 auxilios viales, 370 atenciones de paramédicos y 415 acciones de proximidad.

Noticia Destacada Desde Dzityá, Cecilia Patrón rendirá el informe de resultados de su segundo año como Alcaldesa de Mérida

Además se reportaron 84 atenciones derivadas de los portones de alerta, de las cuales 12 fueron positivas, así como 201 detenidos por faltas administrativas y 35 detenidos por delito; En prevención comunitaria, el programa DARE en coordinación con el programa Vecinos Vigilantes sumó la participación de 1 mil 200 vecinos sensibilizados en la zona sur.

A su vez, el secretario técnico regional de la Mesa de Paz y Seguridad en Mérida, Rodrigo Hernández Segura, presentó la radiografía de la incidencia delictiva en el municipio y sus comisarías, con información del Gobierno Federal correspondiente a junio del 2026.

Destacó que el reporte federal indica que a nivel regional en Mérida se mantienen en cero los casos de secuestro y se da seguimiento permanente a delitos de alto impacto y aquellos relacionados con la perspectiva de género, como violencia familiar y violación.

Mencionó que en junio, las lesiones dolosas representaron el 36.73 por ciento de los delitos más representativos de la región, información que se analiza de manera mensual para orientar las acciones coordinadas de prevención y atención.