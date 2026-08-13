Desesperación por un lugar: Padres de familias buscan espacio en preparatorias públicas de Cancún

Decenas de padres de familia y estudiantes acuden a distintos puntos de esta ciudad en busca de un espacio en preparatorias públicas. Las largas filas evidencian la preocupación por garantizar la continuidad educativa de quienes no obtuvieron un lugar durante la primera etapa del proceso de ingreso.

Marbella Che Ciau, directora de Instituciones Formadoras de Docentes de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Zona Norte, reconoció que solo disponen de 750 espacios en el sistema modular, con clases solo los fines de semana, así como de 300 lugares en el Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, que iniciará actividades en septiembre. En tanto, mil 987 alumnos no habían logrado obtener una asignación en los planteles de Benito Juárez.

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“No quiero que mi hija trunque sus estudios con un sistema de solo los fines de semana. Eso no garantiza una educación completa”, afirmó el padre de familia Carlos Dzib, quien acudió ayer a las instalaciones de la Secretaría de Educación en la Zona Norte.

Felipe Cruz, padre de Daniel, comentó que, debido a un asunto familiar, su hijo y la madre de éste no pudieron acudir en la fecha correspondiente para completar la inscripción en el Colegio de Bachilleres plantel 1, por lo que los directivos le informaron que su lugar ya había sido reasignado. Ante esta situación, acudieron ayer a las oficinas de la Secretaría de Educación en la Zona Norte, con el propósito de buscar una solución.

A partir de hoy se atenderá a quienes no hicieron su trámite en línea. / Rodolfo Flores

“Llevamos más de tres horas tratando de realizar el trámite. La respuesta ha sido que se perdió el lugar y que solo podrían inscribirlo en un sistema modular de fines de semana. No estoy de acuerdo. Posiblemente tendremos que buscar una alternativa en una escuela privada”, dijo.

Judith, madre de familia, aseguró haber llegado a las seis de la mañana con la ficha 182, dijo que su hija Clara, con un promedio de 9.3, no logró obtener un lugar en un plantel de nivel bachillerato. “Estoy desesperada, no quiero que mi hija se quede sin espacio en un plantel con sistema escolarizado”, argumentó.

Al igual que el lunes y martes, ayer decenas de familias hicieron fila desde las primeras horas del día, con la esperanza de encontrar una alternativa educativa antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Un ama de casa no se explica cómo su hija quedó fuera; su promedio de secundaria fue de 9.3 / Rodolfo Flores

Las filas se prolongaron durante varias horas bajo las altas temperaturas. Padres y madres permanecieron a la espera de información sobre los espacios disponibles, mientras crecía la incertidumbre entre quienes aún no tienen asegurado un lugar para sus hijos.

La situación refleja la preocupación de cientos de familias que buscan garantizar la continuidad académica de los estudiantes en el nivel medio superior. Para muchos, esta etapa de reasignación representa la última oportunidad de ingresar a una institución pública.

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De acuerdo con el calendario oficial, la reasignación para los estudiantes que realizaron previamente su registro continuará hasta hoy, 13 de agosto. Mañana serán atendidos los jóvenes que no efectuaron su trámite en línea, así como aquellos provenientes de otras entidades del país.

Aunque las autoridades buscan ubicar a los aspirantes en los espacios disponibles, padres de familia cuestionan si la oferta será suficiente. Mientras avanza el proceso, la búsqueda de un lugar en preparatoria continúa, con familias que enfrentan una auténtica carrera contra el tiempo para asegurar el futuro educativo de sus hijos.