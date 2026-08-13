CNDH alerta por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; pide investigaciones eficaces y combatir la impunidad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar las acciones de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes ante recientes casos de violencia sexual registrados en México, particularmente en Tamaulipas y Chiapas.

En un pronunciamiento fechado el 12 de agosto de 2026, el organismo señaló que este tipo de agresiones representan una de las formas más graves de violencia contra la infancia y pueden provocar consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y sociales de largo plazo.

La CNDH pidió que las investigaciones se desarrollen con oportunidad y eficacia, bajo el principio del interés superior de la niñez y evitando cualquier práctica que pueda generar revictimización.

¿Qué casos de violencia sexual preocupan a la CNDH?

Uno de los hechos señalados por el organismo ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, donde se dio a conocer el caso de una niña de 11 años que cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, presuntamente derivado de violencia sexual.

Según la información retomada por la Comisión, la menor recibió atención médica especializada, fue incorporada a medidas de protección institucional y posteriormente se realizó la interrupción legal del embarazo.

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La CNDH también hizo referencia al caso ocurrido en Sabanilla, Chiapas, donde un niño indígena habría sido víctima de una agresión sexual. La difusión del hecho provocó indignación y volvió a poner bajo atención las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan menores de edad, particularmente en contextos de marginación.

CNDH advierte que muchos casos permanecen sin denunciar

El organismo aclaró que los asuntos que alcanzan notoriedad pública representan apenas una parte de una problemática mucho más amplia.

Entre los factores que dificultan la denuncia mencionó el miedo, las amenazas, la dependencia respecto de la persona agresora, la normalización de la violencia y la falta de mecanismos de detección oportuna.

La Comisión advirtió que detrás de cada caso conocido públicamente pueden existir otros que permanecen ocultos y que no han sido identificados por las instituciones.

¿Qué pide la CNDH a las autoridades?

La CNDH exhortó a los gobiernos federal, estatales y municipales a fortalecer la prevención, garantizar investigaciones eficaces y oportunas, combatir la impunidad y asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia.

Ante los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas y Chiapas, es indispensable fortalecer la prevención y protección de la niñez, garantizar investigaciones diligentes, combatir la impunidad y asegurar justicia y atención especializada para las… pic.twitter.com/1Z9mukIiN0 — CNDH en México (@CNDH) August 12, 2026

También reclamó atención especializada y mecanismos que permitan la reparación integral del daño.

El pronunciamiento incluye además un llamado a madres, padres, familiares y personas cuidadoras para generar entornos de confianza, atender señales de alerta y promover espacios seguros en hogares, escuelas, comunidades y plataformas digitales.

La Comisión sostuvo que combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes requiere una responsabilidad compartida entre autoridades, familias y sociedad, así como romper los ciclos de silencio que pueden impedir la detección y denuncia de estos delitos.

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