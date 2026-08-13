Presidenta Sheinbaum recibe hoy a la Sección 22 de la CNTE en Palacio Nacional y aclara que seguridad en la zona es “preventiva”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibirá este jueves 13 de agosto a integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Palacio Nacional, en una reunión enfocada en revisar pendientes y compromisos relacionados con el sector educativo en Oaxaca.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el encuentro está programado para las 11:30 horas y surgió a partir de una solicitud realizada por dirigentes del magisterio oaxaqueño durante una gira presidencial por la entidad.

Sheinbaum indicó que aceptó la reunión después de que representantes de la Sección 22 le plantearon que existen asuntos locales que, desde su perspectiva, todavía no han sido atendidos o cumplidos por las autoridades.

¿Qué temas abordarán Sheinbaum y la Sección 22 de la CNTE?

La presidenta señaló que el encuentro estará centrado específicamente en temas educativos de Oaxaca.

Durante la reunión se revisará qué compromisos asumidos anteriormente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) ya fueron atendidos y cuáles continúan pendientes, de acuerdo con los planteamientos del magisterio.

Sheinbaum descartó que el encuentro haya sido convocado para negociar asuntos nacionales de la CNTE y reiteró que la conversación estará enfocada en las demandas de la Sección 22.

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¿Por qué hay seguridad alrededor de Palacio Nacional?

Previo al encuentro, se reportó presencia de elementos de seguridad en los alrededores de Palacio Nacional y en zonas cercanas al Metro Zócalo.

Sheinbaum explicó que este despliegue tiene un carácter preventivo y rechazó que exista información sobre una movilización de maestros vinculada con la reunión.

La presencia de personal de seguridad ocurre después de que distintas secciones de la CNTE protagonizaron movilizaciones y campamentos en el Centro Histórico de la Ciudad de México durante este año.

#MañaneraDelPueblo. Este jueves a las 11:30 am la presidenta @Claudiashein tendrá una reunión con representantes de la sección 22 del CNTE de Oaxaca. Informa la presidenta que así se acordó en un diálogo con ellos en Oaxaca. pic.twitter.com/NYAwKDJzsh — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 13, 2026

Sección 22 pidió reunión durante gira de Sheinbaum en Oaxaca

La mandataria recordó que el acercamiento se produjo durante una visita reciente a Oaxaca, cuando la dirigencia de la Sección 22 le solicitó un encuentro directo.

Tras preguntar cuáles serían los temas a tratar, Sheinbaum señaló que se trataba de asuntos específicos de la entidad, por lo que acordó recibirlos posteriormente en la Ciudad de México.

La reunión de este jueves buscará precisar el estado de los compromisos existentes y definir qué puntos requieren todavía seguimiento por parte del Gobierno federal.

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