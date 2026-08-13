Habitantes de Samahil cuestionan segundo informe del alcalde Samuel Mayen Poot

Habitantes de Samahil cuestionaron la organización del segundo informe de gobierno del alcalde Samuel Mayen Poot, realizado en la unidad deportiva polifuncional, ubicada en las afueras de la cabecera.

De acuerdo con los ciudadanos Wilber Canul y Jorge Kuk, la asistencia al acto fue reducida y estuvo integrada principalmente por trabajadores del ayuntamiento e invitados. Los inconformes consideraron que el horario y el lugar pudieron limitar la participación de habitantes interesados en conocer los resultados de la administración municipal.

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Los denunciantes también señalaron diversas necesidades que, aseguraron, persisten en la cabecera municipal y en las comisarías de San Antonio Tedzidz y Kuchel, entre ellas el mantenimiento de calles, alumbrado, servicios de agua potable, seguridad y atención a espacios públicos.

Entre las principales quejas mencionaron el deterioro de algunas vialidades, especialmente después de las lluvias, así como deficiencias en el mantenimiento de parques y en la prestación de servicios públicos. También pidieron mayor atención a las comunidades que forman parte de la cabecera municipal.

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Asimismo, algunos habitantes cuestionaron la atención que reciben cuando acuden al Palacio Municipal para realizar gestiones o solicitar apoyos. Según los testimonios recabados, en ocasiones no logran localizar al Alcalde o carecen de respuestas relacionadas con la falta de recursos para atender determinadas solicitudes.