CNTE acusa cerrazón del Gobierno federal y advierte que mantendrá protestas tras 18 días de movilización

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó al Gobierno federal de mantener una postura de cerrazón frente a sus demandas, luego de reinstalar su Asamblea Nacional Representativa durante la noche del jueves.

De acuerdo con integrantes de la organización magisterial, el conflicto suma ya 18 días sin que exista una ruta clara de negociación para poner fin a las protestas que se desarrollan tanto en la Ciudad de México como en distintos estados del país.

Los representantes de la CNTE señalaron que, a diferencia de otros momentos de tensión con gobiernos anteriores, actualmente no observan acercamientos suficientes para construir una salida política al conflicto. Incluso afirmaron que en periodos de mayor represión contra el movimiento existían intentos de diálogo, situación que, aseguraron, ahora no ocurre.

¿Qué reclama la CNTE al Gobierno federal?

Durante la Asamblea Nacional Representativa, los dirigentes del magisterio disidente afirmaron que el Gobierno federal se ha negado a modificar acuerdos relacionados con el sistema de pensiones y con el manejo de los recursos de los trabajadores.

A juicio de la CNTE, estas decisiones responden a compromisos económicos con instituciones y empresas que participan en la administración de dichos fondos, por lo que consideraron que no existe voluntad para atender de fondo sus principales demandas.

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La organización sostuvo que mantiene un registro detallado de cada etapa del movimiento, al considerar que el actual conflicto quedará como parte de la historia de la lucha magisterial en México.

La CNTE niega desgaste entre sus bases

Los representantes del movimiento rechazaron que exista cansancio o desgaste entre los maestros movilizados. Por el contrario, destacaron la participación de docentes de distintas entidades en las acciones realizadas en sus estados y en la capital del país.

También se refirieron a los hechos ocurridos durante las movilizaciones del martes, los cuales calificaron como un ataque directo contra la organización magisterial.

Según la dirigencia, cualquier intento de intimidación fortalece la unidad del movimiento y confirma su decisión de continuar con las protestas hasta obtener respuestas favorables.

Integrantes de la CNTE realizaron un mitin frente a la @SEGOB_mx. Mantienen su demanda de abrogación a la Ley del ISSSTE del 2007.



📹: David Pérez pic.twitter.com/Lpa7zPXEi1 — IMER Noticias (@IMER_Noticias) June 19, 2026

Magisterio advierte que seguirá la protesta

La CNTE sostuvo que el Estado mexicano no resolverá las demandas del magisterio mediante acciones de presión o intimidación.

La organización recordó sus 46 años de existencia y aseguró que su trayectoria demuestra capacidad de resistencia frente a distintos gobiernos. Por ello, reiteró que la lucha continuará mientras no haya soluciones concretas a sus demandas.

Con esta postura, el conflicto magisterial entra en una nueva fase de tensión, mientras la CNTE mantiene su llamado a la movilización y exige al Gobierno federal abrir un verdadero proceso de diálogo.

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