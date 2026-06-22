Sheinbaum Pardo desmiente supuesto bono de 800 millones para la CNTE y aclara destino de los recursos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su gobierno haya otorgado un bono o apoyo económico de 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como se ha señalado en algunas versiones difundidas recientemente.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aclaró que dichos recursos no fueron entregados a ninguna organización sindical, sino que se destinaron de manera directa a planteles educativos de Oaxaca con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones de enseñanza para estudiantes de la entidad.

Sheinbaum sostuvo que existe información incorrecta respecto al destino del dinero y enfatizó que el recurso está enfocado exclusivamente en acciones educativas.

¿A dónde fueron destinados los 800 millones de pesos?

La presidenta explicó que los recursos forman parte de un esquema de apoyo directo a escuelas y no a organizaciones gremiales.

Según detalló, el objetivo es impulsar mejoras en los centros educativos para beneficiar a niñas, niños y adolescentes que cursan su formación básica en Oaxaca.

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La mandataria insistió en que es falso afirmar que los 800 millones de pesos fueron entregados a la CNTE o que representan una concesión económica derivada de las movilizaciones magisteriales.

“Ese recurso no tiene absolutamente nada que ver con la CNTE”, señaló al rechazar las versiones que vinculan el monto con acuerdos sindicales.

Sheinbaum mantiene diálogo con la CNTE

Aunque descartó cualquier entrega de recursos al sindicato, Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal mantiene abiertos los canales de comunicación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La titular del Ejecutivo sostuvo que su administración continuará privilegiando el diálogo para atender las demandas del magisterio, siempre dentro de los mecanismos institucionales establecidos.

No obstante, puntualizó que las negociaciones deben desarrollarse con representantes legítimos de los trabajadores de la educación, elegidos mediante procesos democráticos.

#MañaneraDelPueblo. Aclara @Claudiashein que los 800 mdp no se destinan a la CNTE ni a ninguna representación sindical. Son recursos que van directamente al mejoramiento de las escuelas en Oaxaca. pic.twitter.com/YP1CNgmqEM — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 22, 2026

¿Con qué dirigencias negocia el Gobierno federal?

La presidenta recordó que la CNTE cuenta con representación formal en entidades como Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, por lo que las mesas de trabajo se desarrollan principalmente con las dirigencias reconocidas en esos estados.

Añadió que el Gobierno federal busca construir acuerdos que beneficien al sistema educativo y a los trabajadores de la educación, pero sin perder de vista la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en medio del debate generado por las recientes movilizaciones de la CNTE y por versiones que señalaban una supuesta entrega millonaria al sindicato. La presidenta insistió en que los recursos están destinados a las escuelas y no a organizaciones gremiales, por lo que llamó a verificar la información antes de difundirla.

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