CNTE levanta la huelga nacional tras semanas de protestas en CDMX; anuncia nueva etapa de reorganización

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció este sábado 20 de junio el término de la huelga nacional que mantuvo durante varias semanas en la Ciudad de México, periodo en el que realizó diversas movilizaciones, marchas y protestas para exigir respuesta a sus demandas laborales y sindicales.

Durante una conferencia de prensa, representantes del magisterio informaron que, tras alcanzar acuerdos internos entre las distintas secciones que integran la organización, se determinó concluir esta etapa de lucha y regresar a sus respectivas entidades federativas.

La decisión marca el cierre temporal de una de las jornadas de movilización más importantes emprendidas por la CNTE en los últimos meses, aunque sus dirigentes dejaron claro que el movimiento continuará activo mediante nuevas estrategias de organización y fortalecimiento interno.

Magisterio anuncia reorganización para continuar sus exigencias

Filiberto Frausto, uno de los dirigentes de la CNTE, señaló que el repliegue de las acciones no representa una derrota para el movimiento, sino el inicio de una nueva fase orientada a reforzar la unidad sindical y preparar futuras acciones.

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El líder magisterial sostuvo que las protestas permitieron visibilizar diversas problemáticas que enfrentan distintos sectores sociales del país, entre ellos docentes, estudiantes, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y productores del campo.

Asimismo, destacó que la organización buscará consolidar una estrategia que permita mantener vigentes sus principales demandas ante las autoridades federales.

La abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 sigue siendo la principal demanda

Pese al levantamiento de la huelga nacional, la CNTE reiteró que uno de sus principales objetivos continúa siendo la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, una exigencia que ha mantenido durante años y que forma parte central de su agenda sindical.

Los integrantes del movimiento afirmaron que la suspensión de las movilizaciones responde a una etapa de reorganización y no al abandono de sus reclamos.

Demandas que mantiene la CNTE

Entre los planteamientos que el magisterio continuará impulsando destacan:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

El cese de lo que consideran una campaña de persecución contra integrantes de la CNTE.

La reinstalación de docentes cesados vinculados al movimiento.

La realización de una reunión directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sanciones para los responsables materiales e intelectuales de actos de represión denunciados por el magisterio.

La reparación integral del daño y la indemnización a maestros afectados en Guerrero.

El esclarecimiento del caso y la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Con este anuncio, la CNTE da por concluida la actual etapa de protestas en la capital del país, aunque anticipó que continuará organizándose para impulsar sus demandas mediante futuras acciones de carácter nacional.

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