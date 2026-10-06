Guanajuato registra jornada violenta con ocho personas asesinadas en cinco municipios

Guanajuato registró una jornada de violencia con ocho personas asesinadas en distintos hechos ocurridos en al menos cinco municipios de la entidad.

Los casos se concentraron en León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Tarimoro, de acuerdo con los reportes disponibles. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por alguno de los homicidios.

Uno de los episodios ocurrió en la zona de Los Castillos, en León, donde hombres armados ingresaron a un domicilio, sacaron a dos personas y posteriormente les dispararon en la cabeza. Los responsables escaparon del lugar sin ser identificados.

¿Qué ocurrió en León durante la jornada de violencia?

Además del doble homicidio en Los Castillos, autoridades reportaron otro caso en la colonia Bellavista, donde fue localizado el cuerpo de una persona en un terreno baldío.

La víctima estaba parcialmente sepultada al momento del hallazgo. Hasta ahora no se han difundido detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que habría ocurrido el homicidio.

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Con estos casos, León concentró tres de las ocho muertes registradas durante la jornada.

Irapuato reporta dos ataques armados casi simultáneos

En Irapuato ocurrieron dos agresiones con armas de fuego con poca diferencia de tiempo.

En la colonia San Martín de Porres, un hombre murió y una mujer resultó lesionada. En otro punto de la ciudad, en la colonia Las Pérgolas, otro hombre fue asesinado.

Las autoridades no informaron sobre la posible relación entre ambos ataques ni sobre la identidad de los responsables.

Dos ataques armados dejan dos muertos y una mujer lesionada en #Irapuato https://t.co/jJfBf3AGWM https://t.co/5yKNhVtp7B — Primer Plano (@PrimerPlanoInfo) October 6, 2026

También hubo homicidios en Celaya, Salamanca y Tarimoro

La jornada violenta se extendió a otros municipios de Guanajuato.

En Celaya, Salamanca y Tarimoro se reportó el asesinato de una persona en cada demarcación, lo que elevó a ocho el número total de víctimas.

Hasta el último reporte disponible, no había personas detenidas por estos hechos. Las autoridades deberán determinar si existe algún vínculo entre los distintos casos o si se trata de eventos independientes.

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