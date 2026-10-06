Shakira comienza un nuevo proceso legal en contra de Piqué por sus hijos

Todo parece indicar que los problemas legales entre Shakira y Piqué van a vivir un nuevo episodio, ya que los famosos han regresado a los tribunales de Barcelona, ahora porque van a revisar el régimen de visitas de sus hijos, quienes viven en Estados Unidos con la cantante.

La colombiana ha pedido cambiar algunos puntos del acuerdo que lograron luego de su polémica separación, pues busca que el cansancio de los viajes entre Estados Unidos y España, no sea solamente de los menores.

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¿Qué está buscando Shakira con el nuevo proceso legal contra Piqué?

Por medio de un comunicado de prensa, publicado por el equipo legal de Shakira, se ha revelado que no se está buscando bajar el tiempo que los menores pasan con su padre, pero sí cambiar la forma en que se organizan los encuentros.

“La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños compartan con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”

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En pocas palabras, Shakira busca que en las vacaciones cortas o de pocos días, sea Piqué quien tenga que viajar a Estados Unidos para poder convivir con los menores. De acuerdo con lo compartido por el equipo legal de la cantante, se busca evitar que los niños tengan que hacer viajes tan largos en poco tiempo.

“Se propone que, en los periodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami. Así se evita a los menores realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan”

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