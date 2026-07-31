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Caso Farías Laguna: seis marinos declaran ante FGR por red de huachicol fiscal

Seis integrantes de la Marina comparecieron durante 11 horas ante la FEMDO por la investigación de huachicol fiscal contra los hermanos Farías Laguna.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

31 de jul de 2026

2 min

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La FGR había convocado originalmente a siete miembros de la Marina a petición de la defensa, pero no se informó el motivo por el cual uno de ellos no acudió a la diligenci
La FGR había convocado originalmente a siete miembros de la Marina a petición de la defensa, pero no se informó el motivo por el cual uno de ellos no acudió a la diligenci / Archivo

Seis de los siete integrantes de la Secretaría de Marina convocados por la Fiscalía General de la República comparecieron ante autoridades ministeriales como parte de la investigación por presunto huachicol fiscal relacionada con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Las entrevistas se desarrollaron en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, y se prolongaron durante aproximadamente 11 horas.

De acuerdo con la defensa de los mandos navales, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, las declaraciones incorporaron información que no aparecía previamente en la carpeta de investigación. El equipo jurídico consideró que estos elementos permitirán contrastar versiones, precisar actuaciones y abrir nuevas líneas de análisis.

La FGR había convocado originalmente a siete miembros de la Marina a petición de la defensa, pero no se informó el motivo por el cual uno de ellos no acudió a la diligencia.

¿Qué declararon los marinos en el caso Farías Laguna?

La defensa no reveló el contenido específico de las entrevistas debido al carácter reservado de la investigación. Sin embargo, sostuvo que los testimonios aportaron datos relacionados con las decisiones, instrucciones y procedimientos ejecutados por personal naval.

Manuel Roberto Farías Laguna seguirá vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada

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Los comparecientes habrían laborado en áreas vinculadas con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Marina y con operaciones aduanales. Sus versiones podrían ayudar a determinar qué funcionarios conocieron o autorizaron movimientos relacionados con la importación de combustible.

Las diligencias se realizaron de manera individual y con la presencia del Ministerio Público Federal. La solicitud buscó incorporar formalmente al expediente las versiones de personal que presuntamente tuvo conocimiento de las operaciones investigadas.

¿De qué acusan a los hermanos Farías Laguna?

Manuel Roberto Farías Laguna enfrenta un proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, dentro de una investigación sobre una presunta estructura que introducía combustible al país mediante documentos y clasificaciones aduanales irregulares.

Las pesquisas se relacionan con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico, Tamaulipas, donde las autoridades localizaron cerca de 10 millones de litros de diésel que habían sido declarados como aditivos para aceites lubricantes.

La defensa afirma que las nuevas declaraciones pueden favorecer a los hermanos Farías Laguna, pero corresponderá a la FGR evaluar su alcance y decidir si modifican, fortalecen o debilitan las imputaciones existentes.

Los testimonios también podrían conducir a nuevas diligencias, solicitudes de documentos o comparecencias de otros servidores públicos. La responsabilidad de los investigados deberá resolverse ante los tribunales y, mientras no exista una sentencia, mantienen la presunción de inocencia.

IO

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