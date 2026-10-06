Reino Unido detiene a séptimo sospechoso por presunto complot terrorista cerca de base aérea usada por EU

La Policía Antiterrorista del Reino Unido detuvo este martes 6 de octubre a un británico de 22 años como parte de la investigación sobre un supuesto complot terrorista cerca de la base aérea de RAF Fairford, en el suroeste de Inglaterra.

El joven fue arrestado en Westminster, Londres, bajo sospecha de preparación de actos terroristas. Con esta captura suman siete personas detenidas desde que las autoridades activaron la investigación el pasado 27 de septiembre.

Los primeros seis sospechosos, entre ellos un ciudadano con nacionalidad británica e iraní, fueron liberados bajo fianza mientras continúan las pesquisas.

La Policía británica mantiene abiertas distintas líneas de investigación y hasta ahora no ha atribuido públicamente la responsabilidad del supuesto plan a un gobierno extranjero.

¿Qué ocurrió cerca de la base aérea de Fairford?

La investigación comenzó después de que la Policía recibiera reportes sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia las inmediaciones de RAF Fairford durante la madrugada del 27 de septiembre.

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Cinco hombres fueron detenidos inicialmente bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y posteriormente por la posible preparación de un acto terrorista. Las autoridades desplegaron equipos especializados y evacuaron viviendas cercanas mientras revisaban la zona.

Posteriormente, la Policía confirmó que no encontró artefactos explosivos dentro de los vehículos, aunque sí localizó una cantidad de gasolina.

¿Existe una posible relación con Irán?

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que existían “fuertes indicios” de una posible participación iraní en lo ocurrido. Sin embargo, la Policía Antiterrorista ha señalado que continúa analizando todas las hipótesis, incluida una eventual intervención de un Estado extranjero.

El Gobierno de Irán y su embajada en Londres rechazaron cualquier implicación.

Por ello, la posible participación iraní permanece como una línea de investigación y no como un hecho establecido por las autoridades policiales.

U.K. police arrest 7th man over RAF Fairford incident on suspicion of terrorism after releasing 6 on bail https://t.co/snoQz9tvXg — CBS Mornings (@CBSMornings) October 6, 2026

Estados Unidos retiró bombarderos de Fairford

RAF Fairford ha sido utilizada por fuerzas estadounidenses y, durante las últimas semanas, albergó bombarderos B-1 relacionados con operaciones en el contexto de la guerra con Irán.

Estados Unidos confirmó que esos aviones fueron retirados de la base y enviados nuevamente a sus instalaciones de origen. El Pentágono presentó el movimiento como un redespliegue de sus activos.

Mientras tanto, la coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, Vicki Evans, señaló que la investigación permanece activa y que los especialistas continúan revisando las circunstancias, posibles motivaciones y cualquier conexión entre los detenidos.

IO