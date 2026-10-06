Alertan por oleaje de casi 5 metros en la costa Poniente de Yucatán; Procivy llama a extremar precauciones

Protección Civil de Yucatán (Procivy) pidió extremar precauciones en la costa poniente del estado ante el oleaje elevado que se prevé del 7 al 9 de octubre, principalmente en la zona marítima de Celestún, debido a la evolución de una zona de Baja Presión localizada sobre el Golfo de México.

De acuerdo con Procivy, este sistema continúa presentando una mejor organización y no se descarta que durante las próximas 24 horas pueda desarrollarse un ciclón tropical, por lo que se mantiene vigilancia sobre sus condiciones y posibles efectos en la entidad.

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¿De cuánto será el oleaje en Celestún?

En la zona marítima de Celestún se esperan diferentes alturas de oleaje dependiendo de la distancia respecto a la costa. De la línea costera hasta 20 millas náuticas, las olas podrían alcanzar hasta 2.8 metros.

Entre las 20 y 40 millas náuticas mar adentro, el oleaje podría llegar a 3.9 metros, mientras que entre las 40 y 60 millas náuticas se estiman alturas máximas de hasta 4.6 metros.

Además, Procivy prevé una elevación temporal del nivel del mar de aproximadamente 0.7 metros cerca de la costa, con valores mayores conforme se avance hacia mar adentro.

¿Qué hacer ante el oleaje elevado en Yucatán?

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar precauciones para la navegación y las actividades pesqueras, turísticas, recreativas y comerciales que se desarrollen en el litoral poniente de Yucatán.

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También se pidió atender las indicaciones de las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil, además de evitar acercarse a escolleras, muelles y zonas donde las olas rompan con fuerza.

En caso de posibles corrientes de retorno, ingreso del mar o inundación costera, Procivy recomendó alejarse de la playa y dirigirse a un lugar seguro, especialmente durante los periodos de mayor oleaje.

La población que se encuentre en las zonas costeras deberá mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que la evolución de la zona de Baja Presión sobre el Golfo de México podría modificar las condiciones marítimas durante las próximas horas.