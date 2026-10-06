OMS pide más información a Rusia por muerte de trabajadora de laboratorio ante sospecha de peste pulmonar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a Rusia información adicional sobre la muerte de una trabajadora del Instituto Antiplaga de Irkutsk, en Siberia, luego de que surgieran sospechas sobre un posible caso de peste pulmonar.
El fallecimiento ocurrió el 2 de octubre. Sin embargo, las autoridades rusas han informado hasta ahora que la mujer murió por una “neumonía de etiología desconocida” y aseguran que las pruebas realizadas no detectaron microorganismos vinculados con su actividad profesional.
La OMS indicó que todavía no ha recibido una notificación oficial a través del Reglamento Sanitario Internacional, aunque mantiene comunicación con las autoridades rusas desde el 3 de octubre.
¿Qué dijo la OMS sobre el posible caso de peste pulmonar?
El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó que especialistas de la oficina regional de Copenhague y de la sede central en Ginebra participan en el seguimiento del caso, incluidos expertos en amenazas y patógenos de alto riesgo.
Por ahora, la organización considera “muy bajo” el riesgo sanitario para Europa, mientras que para la región de Irkutsk lo ubica entre bajo y moderado. La valoración para el resto de Rusia también permanece en niveles bajos.
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La OMS mantiene el seguimiento mientras espera información adicional que permita esclarecer la causa del fallecimiento.
Rusia descarta hasta ahora una infección por peste
El servicio sanitario ruso, Rospotrebnadzor, señaló que las pruebas ampliadas no encontraron agentes relacionados con el trabajo de la empleada en el instituto.
Las autoridades también informaron que las personas identificadas como contactos permanecen bajo observación y, hasta el último reporte disponible, no presentan síntomas relacionados con peste.
Medios locales han reportado medidas de aislamiento y restricciones en centros hospitalarios de Irkutsk y Shelekhov. La OMS, sin embargo, no ha confirmado todos esos reportes.
¿Qué es la peste pulmonar?
La peste pulmonar es una forma grave de infección causada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de otras presentaciones de la enfermedad, puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias cuando existe contacto cercano.
Aunque actualmente es poco frecuente y puede tratarse con antibióticos si se detecta a tiempo, su evolución puede ser rápida sin atención médica.
Por ahora, no existe confirmación oficial de un brote de peste en Siberia. La investigación continúa centrada en determinar qué provocó la neumonía que causó la muerte de la trabajadora del laboratorio.
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