OMS pide más información a Rusia por muerte de trabajadora de laboratorio ante sospecha de peste pulmonar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a Rusia información adicional sobre la muerte de una trabajadora del Instituto Antiplaga de Irkutsk, en Siberia, luego de que surgieran sospechas sobre un posible caso de peste pulmonar.

El fallecimiento ocurrió el 2 de octubre. Sin embargo, las autoridades rusas han informado hasta ahora que la mujer murió por una “neumonía de etiología desconocida” y aseguran que las pruebas realizadas no detectaron microorganismos vinculados con su actividad profesional.

La OMS indicó que todavía no ha recibido una notificación oficial a través del Reglamento Sanitario Internacional, aunque mantiene comunicación con las autoridades rusas desde el 3 de octubre.

¿Qué dijo la OMS sobre el posible caso de peste pulmonar?

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó que especialistas de la oficina regional de Copenhague y de la sede central en Ginebra participan en el seguimiento del caso, incluidos expertos en amenazas y patógenos de alto riesgo.

Por ahora, la organización considera “muy bajo” el riesgo sanitario para Europa, mientras que para la región de Irkutsk lo ubica entre bajo y moderado. La valoración para el resto de Rusia también permanece en niveles bajos.

Noticia Destacada Ébola en Congo supera las 4 mil muertes; brote ya afecta siete provincias

La OMS mantiene el seguimiento mientras espera información adicional que permita esclarecer la causa del fallecimiento.

Rusia descarta hasta ahora una infección por peste

El servicio sanitario ruso, Rospotrebnadzor, señaló que las pruebas ampliadas no encontraron agentes relacionados con el trabajo de la empleada en el instituto.

Las autoridades también informaron que las personas identificadas como contactos permanecen bajo observación y, hasta el último reporte disponible, no presentan síntomas relacionados con peste.

Medios locales han reportado medidas de aislamiento y restricciones en centros hospitalarios de Irkutsk y Shelekhov. La OMS, sin embargo, no ha confirmado todos esos reportes.

☣️ IRKUTSK UPDATE: Russia has formally told the World Health Organization that there are no plague cases in Irkutsk, after the WHO requested information from Moscow under the International Health Regulations. WHO spokesman Christian Lindmeier said Russian authorities reported that all known contacts of 28-year-old Anti-Plague Research Institute employee Daria Shipilova had tested negative for dangerous infectious pathogens. The WHO currently assesses the risk to the general population as low. One important question remains unresolved: it is still unclear from the information made public whether Shipilova herself was specifically tested for plague and whether Yersinia pestis has been definitively excluded as the cause of her death. Russian authorities continue to describe her illness as “pneumonia of unknown etiology.” Rospotrebnadzor says no plague has been detected among Shipilova’s contacts, no infectious illnesses have been reported among employees of the institute over the past 10 days, and roughly 60% of the approximately 200 people initially placed under medical observation have now been released. There is also still no evidence supporting claims that St. Petersburg is entering a plague-related lockdown. Local Russian media have now specifically examined the viral claim and found no official announcement or local reporting of plague cases, quarantine, movement restrictions, hospital restrictions, school or business closures, or a plague-related mask mandate in St. Petersburg. There remains no publicly confirmed plague diagnosis for Shipilova and no confirmed secondary plague transmission. The picture is therefore narrowing: Russia is formally telling the WHO that there are no plague cases in Irkutsk and contacts are progressively being released from observation, while the central question, what caused Shipilova’s rapidly developing fatal pneumonia, remains unanswered. — The Tectonic (@thetect0nic) October 6, 2026 ABC News’ Elizabeth Schulze reports. https://t.co/uK53VdrqHP https://t.co/tkjsUuWLva— ABC News (@ABC) ABC News’ Elizabeth Schulze reports. https://t.co/uK53VdrqHP https://t.co/tkjsUuWLva— ABC News (@ABC) October 6, 2026

¿Qué es la peste pulmonar?

La peste pulmonar es una forma grave de infección causada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de otras presentaciones de la enfermedad, puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias cuando existe contacto cercano.

Aunque actualmente es poco frecuente y puede tratarse con antibióticos si se detecta a tiempo, su evolución puede ser rápida sin atención médica.

Por ahora, no existe confirmación oficial de un brote de peste en Siberia. La investigación continúa centrada en determinar qué provocó la neumonía que causó la muerte de la trabajadora del laboratorio.

IO