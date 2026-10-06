IMSS inicia auditoría independiente por muertes de bebés en Jalisco; revisará cada caso y posibles infecciones

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó este martes 6 de octubre que ya comenzaron los trabajos de una auditoría clínica colegiada e independiente para revisar los casos de recién nacidos fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Robledo explicó que la revisión se realizará expediente por expediente y contará con especialistas en neonatología, infectología y epidemiología.

El funcionario precisó que el objetivo es establecer si existieron infecciones asociadas a la atención médica, si estas contribuyeron a las muertes y si hubo fallas que pudieron prevenirse.

Aunque el cuestionamiento hizo referencia también a Durango, la explicación presentada por Robledo se concentró en los casos de Jalisco.

¿Qué investigará la auditoría del IMSS en Jalisco?

La revisión buscará responder cuatro puntos principales: si hubo una infección vinculada con la atención hospitalaria, si esta causó o contribuyó al fallecimiento, si existieron fallas evitables y cuál fue su origen.

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Robledo aseguró que el IMSS no intervendrá en las conclusiones ni podrá modificarlas. Los microorganismos identificados también serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para determinar posibles relaciones entre los casos y establecer el origen de los brotes.

El director del Seguro Social indicó que algunos expedientes corresponden a hechos ocurridos desde mayo, junio y julio, por lo que aclaró que no todos son recientes.

IMSS no confirma cifra de 15 bebés fallecidos

Al ser cuestionado sobre versiones que hablan de hasta 15 muertes, Robledo evitó confirmar esa cantidad y explicó que primero debe determinarse si la presencia de una bacteria tuvo relación causal con cada fallecimiento.

El Hospital de Gineco-Obstetricia de Jalisco registró 2 mil 695 nacimientos durante 2026, de los cuales 552 recién nacidos ingresaron a terapia intensiva. La unidad dispone de 32 cunas y atiende principalmente casos de alta complejidad, incluidos bebés prematuros y con bajo peso.

Robledo subrayó que encontrar una bacteria en un certificado médico o expediente no significa automáticamente que haya sido la causa de muerte.

Crean operativo nacional para revisar terapias neonatales

El IMSS también anunció la puesta en marcha de un Comando Operativo del Sector para la Seguridad de los Pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

#MañaneraDelPueblo. “Vamos a revisar todos los casos de infección” en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de Jalisco del @Tu_IMSS , informa @zoerobledo . La auditoría clínica determinará cuántos casos de fallecimientos están relacionados con la infección bacteriana. — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 6, 2026

El mecanismo revisará las 77 unidades neonatales del IMSS, que en conjunto disponen de 660 cunas de calor radiante. Las supervisiones analizarán lavado de manos, cuidado de catéteres, limpieza, agua, drenajes, disponibilidad de personal y uso de antibióticos.

La revisión comenzará precisamente en Jalisco. Robledo añadió que el ISSSTE, IMSS-Bienestar e incluso hospitales privados han mostrado interés en participar bajo una misma metodología.

Sobre los resultados de la auditoría, señaló que los trabajos ya comenzaron y que el grupo responsable viajará esta semana a Guadalajara. El compromiso, afirmó, es informar primero a las familias antes de hacer públicos los hallazgos.

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