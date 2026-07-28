Trump vuelve a cuestionar el T-MEC y afirma que Estados Unidos no necesita a México ni Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al señalar que su país no necesita el acuerdo comercial y que son sus socios norteamericanos quienes dependen del mercado estadounidense.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que el tratado representa un mayor beneficio para México y Canadá, por lo que descartó que su renovación sea una prioridad para su administración.

“México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”, declaró Trump.

Las palabras del presidente estadounidense aumentan la incertidumbre sobre el futuro de la integración económica de América del Norte, aunque el T-MEC no terminó ni perdió vigencia después de la revisión realizada el pasado 1 de julio.

¿Donald Trump canceló el T-MEC con México y Canadá?

Estados Unidos decidió no aprobar por ahora la extensión automática del tratado por otros 16 años. Sin embargo, esta decisión no significa que el T-MEC haya sido cancelado.

El acuerdo continuará vigente hasta 2036 y los tres países deberán efectuar revisiones anuales. En cualquiera de esos encuentros, México, Estados Unidos y Canadá pueden acordar una ampliación por otros 16 años.

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Trump ya había manifestado que prefería no mantener el tratado en sus condiciones actuales. Su gobierno busca modificar reglas comerciales, reducir el déficit estadounidense y aumentar la proporción de componentes fabricados en Estados Unidos dentro de productos como los automóviles.

La falta de una extensión inmediata obliga a los tres gobiernos a mantener negociaciones periódicas hasta alcanzar un nuevo acuerdo o llegar a la fecha de vencimiento.

¿Qué postura tiene México sobre el futuro del T-MEC?

El Gobierno mexicano mantiene como prioridad preservar el tratado y el trato arancelario preferencial para los productos nacionales.

La Secretaría de Economía informó que el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas conserva un arancel de cero por ciento para ingresar al mercado estadounidense. México también busca fortalecer las cadenas regionales de suministro y evitar que insumos de países ajenos al acuerdo reciban sus beneficios.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, concluyeron el 23 de julio la tercera ronda bilateral de conversaciones sobre el tratado.

Las delegaciones abordaron asuntos relacionados con automóviles, acero, aluminio, agricultura, trabajo, pagos electrónicos y seguridad económica. Una cuarta ronda se llevará a cabo en Washington durante septiembre de 2026.

#TMEC 🇲🇽🇺🇸🚨 | Trump vuelve a tensar el futuro del tratado



El presidente de EE. UU. afirmó que México y Canadá necesitan más a su país que él a ellos, reavivando la incertidumbre sobre la renovación del T-MEC y el futuro del comercio regional.



¿Podrían estas declaraciones… — Industry&Energy Magazine (@IEnergyMagazine) July 28, 2026

¿Las negociaciones del T-MEC podrían continuar hasta 2027?

México y Estados Unidos buscan cerrar durante 2026 acuerdos parciales que permitan dar certidumbre a la relación comercial. No obstante, los asuntos más complejos podrían continuar bajo negociación durante 2027.

Entre los temas pendientes se encuentran las reglas de origen de la industria automotriz, el contenido regional y las medidas para disminuir la dependencia de importaciones procedentes de Asia.

Pese a las declaraciones de Trump, el T-MEC permanece vigente. El principal riesgo para México no es una cancelación inmediata, sino la posibilidad de enfrentar revisiones anuales, nuevas exigencias comerciales y amenazas arancelarias durante los próximos años.

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