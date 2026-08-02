Claudia Sheinbaum inicia construcción del nuevo Hospital Regional del IMSS en Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de la construcción del nuevo Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, una obra que contará con 530 camas, 57 especialidades médicas y equipamiento de última generación. Durante el evento también anunció la edificación de un hospital del IMSS Bienestar, con lo que se integrará la Ciudad Salud "Ñuu tata", un complejo que busca fortalecer el acceso universal a los servicios médicos.

La mandataria afirmó que el proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de México para rescatar la salud pública como un derecho y avanzar hacia un Servicio Universal de Salud, que permita a la población recibir atención en el IMSS, el ISSSTE o el IMSS Bienestar, independientemente de su derechohabiencia.

Sheinbaum informó que este modelo ya comenzó con el proceso de credencialización y que hasta el momento se han inscrito alrededor de dos millones de adultos mayores.

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Además, destacó que durante su administración se construirán 9 mil nuevas camas hospitalarias en el país y se fortalecerá la atención médica desde los centros de salud hasta los hospitales de alta especialidad.

Hospital atenderá a más de un millón de personas

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que el nuevo Hospital General Regional beneficiará a más de un millón de habitantes de Oaxaca y operará con una plantilla de 2 mil 826 trabajadores.

El complejo contará con 530 camas, de las cuales 260 serán censables y 270 no censables, además de 53 consultorios y 57 especialidades médicas. Entre los servicios que estarán disponibles por primera vez en el IMSS Oaxaca destacan Biología Molecular, Medicina Nuclear, Oncología Quirúrgica y Neurocirugía.

Ciudad Salud reunirá hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar

Durante el acto también se informó que el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE registra un avance del 62 por ciento y una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos.

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, señaló que esta unidad contará con 508 camas, 36 especialidades, 11 quirófanos, helipuerto y equipos médicos de alta tecnología, como resonancia magnética de 3 teslas, acelerador lineal, tomógrafos, salas de hemodinamia y medicina nuclear.

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Con la incorporación del futuro hospital del IMSS Bienestar, la Ciudad Salud "Ñuu tata" concentrará tres grandes hospitales públicos en un mismo complejo para ampliar la cobertura médica en Oaxaca.

Anuncian inversiones en infraestructura hidráulica

En el evento también se dieron a conocer proyectos de infraestructura hidráulica para Oaxaca. La Comisión Nacional del Agua informó que se destinarán más de 14 mil millones de pesos para obras en la entidad.

Entre las acciones previstas destacan la modernización de la planta de tratamiento de Huajuapan de León, la rehabilitación de la planta de Juchitán, la construcción de colectores sanitarios, obras de protección contra inundaciones y la presa de la Mujer Solteca.

Asimismo, se informó que mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ya se han invertido 2 mil 550 millones de pesos en más de mil 900 obras y que durante este año se ejecutarán otras 2 mil intervenciones.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que el inicio de la construcción del nuevo hospital representa un paso histórico para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y atender una demanda pendiente de la población oaxaqueña.