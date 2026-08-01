Sheinbaum Pardo anuncia en Oaxaca que Vivienda para el Bienestar beneficiará a 12 millones de familias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la política de vivienda de su administración beneficiará a cerca de 12 millones de familias en todo el país durante el sexenio, mediante la construcción de casas, la reestructuración de créditos, apoyos para mejorar inmuebles y la regularización de propiedades.

Al encabezar este sábado 1 de agosto el evento Vivienda para el Bienestar en Huajuapan de León, Oaxaca, la mandataria sostuvo que la entrega de una casa representa uno de los resultados más importantes del servicio público, debido a que modifica las condiciones de vida de las familias.

Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador Salomón Jara; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega; el director general del Infonavit, Octavio Romero, y otros funcionarios involucrados en la estrategia habitacional.

El programa federal tiene como meta construir 1.8 millones de viviendas y busca atender principalmente a hogares de bajos ingresos, personas sin acceso a créditos tradicionales y sectores en condiciones de vulnerabilidad.

¿Cómo beneficiará el programa de vivienda a 12 millones de familias?

Sheinbaum explicó que 5.2 millones de hogares recibirán beneficios por la reestructuración de créditos considerados impagables.

A esta cifra se suman 1.8 millones de familias que accederán a nuevas casas del programa Vivienda para el Bienestar, así como otro grupo de 1.8 millones que podrá obtener créditos o apoyos directos para ampliar, reparar o mejorar sus propiedades.

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Además, un millón de familias recibirá escrituras para contar con certeza jurídica sobre su patrimonio. Otros 2.2 millones de hogares podrán adquirir una vivienda mediante créditos ordinarios del Infonavit, Fovissste o la Sociedad Hipotecaria Federal.

La presidenta expuso casos de personas que habían pagado dos o tres veces la cantidad originalmente prestada y todavía mantenían deudas superiores al valor de sus viviendas. Señaló que algunos de esos saldos fueron cancelados y otros reducidos.

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La mandataria reconoció el diseño de las casas entregadas en Oaxaca, debido a que cuentan con elementos que reducen la entrada directa del sol y permiten mantener temperaturas más bajas.

También destacó la instalación de calentadores solares, los cuales disminuirán el consumo de gas y los gastos familiares.

Sheinbaum afirmó que estas características deberán replicarse en otras regiones cálidas del país para que las viviendas no solo sean accesibles, sino adecuadas a las condiciones climáticas de cada zona.

En Oaxaca, la meta federal anunciada previamente contempla más de 64 mil viviendas nuevas, mediante proyectos de la Comisión Nacional de Vivienda, el Infonavit y el Fovissste. La inversión estimada supera los 38 mil millones de pesos.

Presidenta asegura que Infonavit cambió su política de créditos

Durante su discurso, Sheinbaum relacionó el programa con el aumento del salario mínimo y las modificaciones aplicadas en el Infonavit.

Sostuvo que anteriormente numerosos créditos crecían a pesar de los pagos realizados, lo que impedía a los trabajadores liquidar sus casas. Afirmó que las nuevas medidas buscan colocar el derecho a la vivienda por encima de los esquemas financieros que generaban deudas prolongadas.

La presidenta también defendió los programas sociales de su administración y señaló que su gobierno mantendrá la construcción de viviendas, la entrega de becas y los apoyos directos.

El acceso al programa depende de la institución correspondiente. La Conavi atiende principalmente a personas que no cuentan con seguridad social ni crédito hipotecario, mientras el Infonavit y el Fovissste se encargan de sus respectivos derechohabientes. Los registros deben realizarse mediante convocatorias y módulos oficiales, sin gestores ni intermediarios

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