Presidenta Sheinbaum presume 12 datos económicos positivos: “México va bien pese al contexto internacional”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la fortaleza de la economía mexicana y presentó 12 datos positivos para sostener que el país mantiene buenos resultados, pese al complejo escenario internacional derivado de la guerra en Irán y las presiones sobre el mercado energético global.

Durante la conferencia matutina de este jueves 28 de mayo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria afirmó que existen versiones que buscan instalar la idea de que México atraviesa un mal momento económico. Frente a ello, aseguró que los indicadores recientes muestran una economía sólida.

Sheinbaum señaló que el país enfrenta un contexto internacional difícil por el conflicto en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, situación que ha provocado afectaciones en el precio del petróleo y en distintas economías. Sin embargo, sostuvo que México ha logrado mantener estabilidad, inversión y programas sociales.

Sheinbaum destaca récord de inversión extranjera y bajo desempleo

Como primer punto, la presidenta afirmó que México registró en el primer trimestre de 2026 un récord histórico de inversión extranjera directa, el nivel más alto reportado en el país.

También citó datos del Inegi para destacar que el desempleo se ubicó en 2.5 por ciento, lo que, según dijo, coloca a México entre los tres países con menor desempleo en el mundo. Además, señaló que se crearon 669 mil empleos adicionales y que abril fue el mes de abril con mayor empleo formal en la historia.

Noticia Destacada Presidenta de México respalda a Carlos Slim tras rebaja de Moody’s: “Las calificadoras se quedaron en el pasado”

La mandataria también sostuvo que la inflación se redujo y que esto ocurrió al mismo tiempo que disminuyeron las tasas de interés. Atribuyó este comportamiento a los acuerdos contra la inflación y la carestía, enfocados en contener el precio de la canasta básica, la gasolina y el diésel.

Peso fuerte, gasolinas y finanzas públicas, entre los datos destacados

Sheinbaum afirmó que el peso mexicano se mantiene fuerte y señaló que el tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 40 centavos por dólar.

Además, sostuvo que México se mantiene entre los países con precios más bajos en gasolinas, aun con el aumento internacional del petróleo provocado por la guerra en Irán.

En materia de finanzas públicas, la presidenta destacó que en 2025 el déficit disminuyó en 1.5 por ciento del PIB, mientras que la recaudación aumentó de 14.7 a 15.2 por ciento del PIB. También indicó que la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3 por ciento al cierre del primer trimestre de 2026.

Exportaciones, salario mínimo y pobreza laboral

La presidenta también mencionó un aumento récord en exportaciones y una balanza comercial positiva durante el primer trimestre de 2026.

Otro de los puntos que destacó fue el incremento del salario mínimo, que, de acuerdo con su reporte, ha crecido 154 por ciento desde 2018. En ese mismo sentido, afirmó que la pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico.

Sheinbaum presentó una comparación por sexenios y señaló que la pobreza laboral fue de 42.7 por ciento durante el gobierno de Felipe Calderón, de 40.7 por ciento en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 35.1 por ciento con Andrés Manuel López Obrador y de 30.7 por ciento durante su administración.

#MañaneraDelPueblo. Enumera @Claudiashein las 12 noticias económicas más importantes del primer trimestre de 2026: record histórico en inversión extranjera directa; reducción de la inflación y disminución de las tasas de interés; el peso está fuerte. pic.twitter.com/Al4l6weU2L — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 28, 2026

Plan México, inversión y programas sociales

La mandataria afirmó que la aprobación de la ley para la inversión permitirá acelerar proyectos públicos y mixtos durante el segundo semestre de 2026.

También recordó la creación de una oficina de inversión desde la Presidencia de la República, con el objetivo de facilitar la inversión privada mediante reducción de trámites, ventanilla única y certidumbre en el pago de impuestos.

Finalmente, Sheinbaum subrayó que los programas de bienestar no solo se mantienen, sino que se han ampliado con nuevas acciones sociales.

La presidenta rechazó que algunas evaluaciones de calificadoras reflejen la situación real del país y aseguró que México está bien. “Este segundo semestre se va a notar la inversión pública y mixta que se está iniciando”, afirmó.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO