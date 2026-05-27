Presidenta de México respalda a Carlos Slim tras rebaja de Moody’s: “Las calificadoras se quedaron en el pasado”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo al empresario Carlos Slim Helú luego de que el magnate calificara como “irracional” la reciente decisión de la calificadora Moody’s sobre la economía mexicana.

Durante su conferencia, la mandataria federal aseguró coincidir con la postura del fundador de Grupo Carso y destacó el peso que tiene su opinión tanto en México como a nivel internacional.

“Estoy de acuerdo… qué bueno que lo dijo el ingeniero Slim, porque su opinión pesa en el país y en el mundo”, señaló Sheinbaum al referirse a las declaraciones del empresario sobre la evaluación financiera emitida por Moody’s.

Sheinbaum critica visión de las calificadoras

La titular del Ejecutivo sostuvo que las agencias calificadoras continúan utilizando parámetros económicos ligados a modelos del pasado y consideró que sus análisis no reflejan completamente la realidad económica actual del país.

Según explicó, muchas de estas evaluaciones aún se basan en indicadores heredados del periodo neoliberal, por lo que afirmó que existe una desconexión entre las mediciones tradicionales y el desempeño actual de la economía mexicana.

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La presidenta insistió en que existen señales positivas que muestran estabilidad y crecimiento económico, pese a los ajustes y observaciones emitidos por firmas internacionales.

Gobierno destaca reducción de pobreza laboral y aumento del empleo

Entre los indicadores que mencionó para respaldar su postura, Sheinbaum destacó la reducción de la pobreza laboral y el incremento en el número de personas empleadas durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con los datos expuestos por la mandataria, en comparación con el mismo periodo de 2025 se registraron 552 mil personas más con empleo en el país.

Asimismo, aseguró que la pobreza laboral disminuyó 3.2 por ciento en el primer trimestre del año frente al mismo lapso del año anterior.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que en el primer trimestre de 2026 la población ocupada alcanzó 59.6 millones de personas, lo que representó un aumento de 552 mil personas respecto al mismo periodo del año previo, de acuerdo con datos del @INEGI_INFORMA. pic.twitter.com/STTSj5dVzL — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 27, 2026

Sheinbaum presume inversión extranjera y balanza comercial positiva

La presidenta también recordó que recientemente se reportó un nivel récord de Inversión Extranjera Directa (IED) en México durante el primer trimestre de 2026.

Además, resaltó que la balanza comercial del país mantiene números positivos, debido a que las exportaciones superaron a las importaciones en el periodo reciente.

Para el gobierno federal, estos indicadores muestran que la economía mexicana mantiene dinamismo y estabilidad, pese a los señalamientos realizados por agencias internacionales de calificación financiera.

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