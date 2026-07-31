Senado de EU confirma a Jay Clayton como jefe de Inteligencia; encabezó acusación contra Rocha Moya

El Senado de Estados Unidos confirmó a Walter “Jay” Clayton III como nuevo director de Inteligencia Nacional, cargo desde el cual coordinará el trabajo de las agencias que integran la comunidad de inteligencia estadounidense.

La nominación fue aprobada el martes 28 de julio con 51 votos a favor y 47 en contra, después de un proceso marcado por la división entre republicanos y demócratas. El Comité Selecto de Inteligencia había avalado previamente su candidatura por nueve votos contra ocho.

Clayton sustituirá de manera permanente a la anterior titular del organismo y asumirá la responsabilidad de integrar información relacionada con amenazas exteriores, terrorismo, espionaje, crimen organizado y seguridad nacional.

Su nombramiento adquiere relevancia para México porque, como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, encabezó la presentación de una acusación contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué relación tiene Jay Clayton con el caso de Rubén Rocha Moya?

El Departamento de Justicia presentó el 29 de abril una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez, y otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

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La imputación sostiene que los acusados habrían colaborado con la facción de Los Chapitos mediante protección política, apoyo institucional y actos que facilitaron las operaciones de narcotráfico. Las afirmaciones forman parte de una acusación y deberán probarse ante un tribunal.

Al anunciar el caso, Clayton afirmó que organizaciones como el Cártel de Sinaloa requieren de políticos y agentes corruptos para operar con eficacia. La causa quedó asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Rocha Moya e Inzunza Cázarez conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

¿Qué funciones tendrá Clayton como director de Inteligencia Nacional?

El director de Inteligencia Nacional asesora al presidente de Estados Unidos en asuntos de seguridad y coordina la información generada por agencias como la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional.

Donald Trump envió la nominación de Clayton al Senado en junio. El ahora funcionario compareció el 15 de julio ante el Comité de Inteligencia para responder preguntas sobre su experiencia, sus criterios de independencia y el manejo de información sensible.

La confirmación pone fin al periodo de dirección interina encabezado por William Pulte y permite que la oficina vuelva a contar con un titular permanente. El Senado registró formalmente la aprobación de Clayton dentro de las nominaciones confirmadas el 28 de julio.

🚨 Jay Clayton, confirmado como Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. 🇺🇸



El Senado acaba de confirmar a Jay Clayton como nuevo Director de Inteligencia Nacional (DNI).



No se trata de un político de carrera ni de un espía tradicional.



📌 Su trayectoria:

⚖️ Exfiscal… pic.twitter.com/rkN6T5PkoH — Ghaleb Krame, Ph.D. (@GhalebKrame) July 29, 2026

¿Quién es Jay Clayton?

Clayton presidió la Comisión de Bolsa y Valores entre 2017 y 2020, durante el primer mandato de Trump. Posteriormente trabajó en el sector privado y, en 2025, asumió como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Desde esa fiscalía participó en investigaciones relacionadas con narcotráfico, corrupción, delitos financieros y organizaciones criminales internacionales. Tras su confirmación como jefe de Inteligencia, Jamie McDonald asumió la dirección de la fiscalía federal en Nueva York.

Su llegada al cargo ocurre mientras Washington mantiene como prioridades el combate al tráfico de drogas, la vigilancia de organizaciones criminales y la cooperación de seguridad con México.

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