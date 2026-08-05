Claudia Sheinbaum se reúne con Pietro Parolin y aborda ética de la inteligencia artificial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, con quien sostuvo una conversación centrada en los retos éticos de la inteligencia artificial, la construcción de la paz y la atención a los sectores más vulnerables.

La mandataria dio a conocer el encuentro mediante un mensaje publicado en su cuenta de “X”, acompañado por una fotografía de la reunión. Entre los asuntos abordados destacó “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica del Papa León XIV, dedicada a la protección de la persona frente a las transformaciones derivadas de la inteligencia artificial.

El documento fue firmado el 15 de mayo de 2026 y plantea que el avance tecnológico debe preservar la dignidad humana, la justicia social, el bien común y la responsabilidad compartida. También advierte que las nuevas herramientas digitales influyen cada vez más en las relaciones, el trabajo, la comunicación y los procesos de toma de decisiones.

¿Qué hablaron Claudia Sheinbaum y Pietro Parolin?

Sheinbaum explicó que durante la reunión se analizaron los principios planteados por el Papa León XIV para orientar el desarrollo de la inteligencia artificial. La presidenta resaltó la necesidad de que estas tecnologías se utilicen con criterios éticos y que sus beneficios contribuyan al bienestar colectivo.

“Magnifica Humanitas” reconoce que la tecnología ha mejorado distintos aspectos de la vida, pero sostiene que sus avances requieren transparencia, regulación y supervisión humana para evitar nuevas formas de desigualdad, control o deshumanización.

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El encuentro ocurre en medio del debate internacional sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la educación, la seguridad, la democracia y la circulación de información.

Sheinbaum destaca llamados del papa León XIV a la paz

La presidenta también reconoció los llamados del pontífice a fortalecer la paz, la fraternidad y la solidaridad entre las naciones. Consideró que esta postura humanitaria cobra relevancia ante los conflictos internacionales y las tensiones que afectan a distintas regiones.

La encíclica dedica parte de su contenido a la utilización de inteligencia artificial en armamento, la normalización de la guerra y la crisis del multilateralismo. Frente a estos desafíos, propone recuperar la diplomacia, el diálogo y la cooperación internacional como vías para construir soluciones duraderas.

Sheinbaum señaló que la cercanía con las personas en condiciones de vulnerabilidad representa otro de los puntos centrales de la visión promovida por el papa León XIV.

En Palacio Nacional, recibí al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad… pic.twitter.com/HU7yc9S9Zp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 5, 2026

¿Quién es Pietro Parolin?

Pietro Parolin es secretario de Estado del Vaticano, cargo desde el cual coordina asuntos políticos y diplomáticos de la Santa Sede. Su encuentro con la presidenta mexicana se enmarca en la relación institucional que México mantiene con el Vaticano.

La reunión permitió intercambiar posturas sobre algunos de los principales desafíos contemporáneos, entre ellos el uso responsable de la tecnología, la protección de los derechos humanos y la necesidad de mantener canales de diálogo entre países con distintas posiciones políticas y religiosas.

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