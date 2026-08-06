México investiga brotes de ciclosporiasis: Salud confirma 33 casos y revisa hoteles de Quintana Roo

La Secretaría de Salud informó que mantiene activa una investigación epidemiológica y sanitaria por los casos recientes de ciclosporiasis notificados por autoridades de Estados Unidos y Reino Unido. En México se han confirmado hasta el momento 33 casos, distribuidos en distintas entidades del país y bajo seguimiento médico.

Las acciones son coordinadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología, con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El objetivo es determinar posibles fuentes de contagio, revisar la trazabilidad de alimentos y descartar riesgos relacionados con productos o establecimientos ubicados en territorio mexicano. La dependencia aclaró que señalar preliminarmente el país de origen de un alimento no demuestra que la contaminación haya ocurrido en ese lugar.

¿Qué investigan México y Estados Unidos por los casos de ciclosporiasis?

La investigación en Estados Unidos comenzó después de registrarse un brote multiestatal de infecciones causadas por el parásito Cyclospora cayetanensis. Las autoridades estadounidenses reportaron 1,644 casos y 94 hospitalizaciones, sin defunciones, con síntomas iniciados entre mayo y julio de 2026.

Tras recibir la notificación internacional, las autoridades mexicanas inspeccionaron la empacadora señalada inicialmente como posible fuente del brote. El operativo incluyó una revisión documental, el rastreo de los productos y la recolección de muestras.

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Cofepris analizó 10 muestras de lechuga, cinco de materia prima y cinco de producto procesado, además de cuatro muestras de agua. Las pruebas moleculares realizadas en México resultaron negativas para Cyclospora cayetanensis. Estados Unidos tampoco ha identificado el parásito en las muestras revisadas hasta ahora.

La Secretaría de Salud subrayó que la investigación continúa, pese a los resultados negativos, debido a que todavía se requiere reunir evidencia científica suficiente para establecer el origen del brote.

Cofepris inspeccionó 16 hoteles de Quintana Roo

Las autoridades británicas también notificaron casos entre viajeros que habían permanecido en la Riviera Maya. Como respuesta, Cofepris y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas para inspeccionar 16 hoteles de Quintana Roo.

Durante las visitas se revisaron los procesos de preparación y manejo de alimentos, las condiciones sanitarias, la procedencia de los insumos y los sistemas de almacenamiento. Los equipos también realizaron entrevistas epidemiológicas y recolectaron muestras de frutas, verduras y agua.

Los trabajos de campo concluyeron el 4 de agosto. Las muestras permanecen en procesamiento y los resultados serán difundidos cuando terminen los análisis especializados.

La revisión también permitió detectar áreas que requieren mejoras en los establecimientos turísticos, principalmente en materia de vigilancia epidemiológica, notificación de posibles casos, capacitación del personal sanitario e inocuidad alimentaria.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite?

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis. El contagio puede ocurrir mediante el consumo de agua o alimentos contaminados, principalmente frutas y verduras frescas que no fueron lavadas o desinfectadas de manera adecuada.

Entre sus síntomas se encuentran diarrea acuosa, pérdida del apetito, náuseas, dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso. Las molestias pueden prolongarse o reaparecer cuando la persona no recibe diagnóstico y tratamiento.

Ante el brote registrado en Estados Unidos, la Dirección General de Epidemiología emitió un aviso preventivo para viajeros y mantuvo activos los mecanismos nacionales de vigilancia. La alerta estadounidense afectó inicialmente a estados como Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La Secretaría de Salud aseguró que continuará intercambiando información con autoridades internacionales y dará a conocer los resultados de las inspecciones realizadas en Quintana Roo cuando exista evidencia concluyente.

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