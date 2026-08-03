Scroll infinito: así funciona el diseño que mantiene a niñas y jóvenes pegados a las redes sociales

El Gobierno de México continuó este lunes la discusión nacional sobre el uso excesivo de redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, con una presentación centrada en los mecanismos que utilizan las plataformas digitales para capturar la atención y prolongar el tiempo frente a la pantalla.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que las redes sociales no funcionan únicamente como herramientas de comunicación.

Su diseño incluye recursos como el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los algoritmos de recomendación, los cuales pueden favorecer un uso compulsivo.

En el encuentro participaron el psicólogo social Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York, y Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Facebook, quienes plantearon que el problema no debe atribuirse solamente a la falta de control personal o familiar.

¿Qué es el scroll infinito y por qué genera uso compulsivo?

El scroll infinito permite que una persona deslice la pantalla de forma continua sin llegar a un final. Cada movimiento muestra nuevos videos, fotografías o publicaciones, por lo que desaparece la señal natural que podría llevar al usuario a detenerse.

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Arturo Béjar explicó que este mecanismo se combina con la reproducción automática y los sistemas que observan qué contenido retiene la atención durante algunos segundos. A partir de esa información, el algoritmo ofrece materiales similares para mantener al usuario conectado durante más tiempo.

El modelo también utiliza notificaciones que alertan sobre mensajes, reacciones o contenidos sin revelar por completo qué ocurrió. Esto provoca que las personas revisen repetidamente el teléfono ante la posibilidad de encontrar alguna novedad.

¿Cómo afectan los algoritmos a niñas, niños y adolescentes?

Los especialistas advirtieron que los algoritmos no son neutrales, debido a que seleccionan y repiten contenidos según las reacciones de cada usuario. En el caso de menores de edad, una búsqueda o una breve pausa frente a una publicación puede generar una cadena de recomendaciones sobre apariencia física, pérdida de peso, autolesiones o suicidio.

Béjar expuso que un estudio realizado entre 240 mil usuarios encontró que uno de cada cinco adolescentes recibió en una semana contenido que le hizo sentirse mal con su cuerpo. También reportó experiencias de acoso sexual y exposición a publicaciones vinculadas con autolesiones.

Jonathan Haidt sostuvo que el cambio de una infancia basada en el juego hacia otra centrada en el teléfono ha estado acompañado por mayores niveles de distracción, menor capacidad de atención y dificultades de aprendizaje.

#MañaneraDelPueblo. Los puntos de partida de la discusión sobre el mundo digital: a) los algoritmos no son neutrales; b) los dispositivos digitales no son herramientas; c) el impacto abarca más allá del mundo digital. pic.twitter.com/A3bdcw7s7M — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 3, 2026

SEP plantea que el problema requiere acciones colectivas

Mario Delgado consideró que las familias enfrentan una relación desigual frente a empresas que poseen los datos, los especialistas y el control sobre los algoritmos. Por ello, afirmó que el uso compulsivo de redes sociales debe analizarse como un asunto de salud pública.

Los participantes señalaron que las posibles medidas no deben limitarse a prohibir contenidos, sino revisar el diseño de las plataformas, retrasar el acceso de menores a determinadas redes y avanzar hacia escuelas sin teléfonos durante toda la jornada escolar.

El debate continuará dentro de la estrategia convocada por la Presidencia para colocar el bienestar de las infancias y juventudes por encima de los intereses comerciales de las compañías tecnológicas.

IO