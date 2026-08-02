Regreso a clases costará hasta mil 500 pesos por alumno en Quintana Roo

El regreso a clases en Quintana Roo costará el doble de lo previsto a nivel nacional. Mientras la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima un gasto promedio de 834 pesos por estudiante para adquirir una lista completa de útiles escolares, en la entidad las familias anticipan desembolsos superiores a mil 500 por alumno.

El próximo 31 de agosto iniciará el ciclo escolar 2026-2027 y miles de hogares en Cancún y el resto del estado ya comenzaron la llamada “cuesta de agosto”, al enfrentar la compra de útiles, uniformes, mochilas y otros artículos necesarios para el regreso a las aulas.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) calcula que únicamente los materiales básicos representan un desembolso de entre 300 y 600 pesos por estudiante, dependiendo del nivel educativo.

Sin embargo, la ANPEC, con base en datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), eleva esa previsión a 834 pesos para una lista más completa, sin incluir mochilas, uniformes ni loncheras, cuyos precios también registran incrementos de hasta 20 por ciento.

En Quintana Roo, el panorama es distinto. Reportes de ciclos escolares anteriores ubicaban el gasto promedio en alrededor de mil 500 pesos por alumno, cifra que se mantiene cercana a las previsiones para este inicio de clases.

Padres de familia como Wilma Balam, Rosaura Ciau, Lluvia González y María Elena Hernández señalaron que apenas concluyeron los pagos del ciclo anterior cuando comenzaron a reunir recursos para adquirir los materiales solicitados por las escuelas.

“Todavía estamos pagando inscripciones y ya tenemos que empezar con la compra de útiles”, comentó Wilma Balam, madre soltera de cuatro hijos que cursan secundaria, preparatoria y universidad. Explicó que deberá ajustar su presupuesto para cubrir las listas escolares.

Tanto los útiles básicos que solicitan en los planteles, como el calzado y la vestimenta registran aumentos de hasta 20%, comparados con el año pasado, según padres de familia / POR ESTO!

Empleados de papelerías informaron que desde este mes ofrecen descuentos de entre 10 y 15 por ciento en el surtido de listas escolares, aunque el costo final depende de si los planteles mantienen convenios con determinados establecimientos.

Con base en los precios publicados en plataformas digitales de supermercados de Cancún, se estima que un paquete de seis cuadernos cuesta entre 66 y 486 pesos; los lápices, de 18 a 50; bolígrafos, de 27 a 225, y cajas de colores, de 80 a 259.

En tanto, las mochilas se ofrecen entre 350 y 600 pesos, los zapatos escolares de 500 a mil y los uniformes de mil a mil 600, según el nivel educativo y las características de cada plantel.

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“Varía si son escuelas públicas o privadas y si tienen convenios con la papelería”, explicó la dependienta Clara Gutiérrez.

En establecimientos ubicados sobre las avenidas José López Portillo y Cobá ya es constante la presencia de padres de familia que recorren los pasillos junto con sus hijos para adelantar las compras.

Economistas recomiendan elaborar un presupuesto, comparar precios entre papelerías, supermercados y las ferias organizadas por la Profeco, donde suelen ofrecer descuentos de hasta el 50%.