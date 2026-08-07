Presidenta Sheinbaum rechaza persecución política contra Ángel Aguirre: “Es parte de una investigación de la FGR”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, responda a motivos políticos y sostuvo que la captura deriva de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante su conferencia matutina de este viernes 7 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria evitó profundizar en los elementos específicos del expediente debido a que existe un proceso judicial en curso y corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas ante las autoridades correspondientes.

Sheinbaum señaló que la nueva etapa de las investigaciones incluye el análisis de evidencias mediante distintos mecanismos, algunos de ellos científicos, que permiten profundizar en información recopilada previamente y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

“No tiene nada que ver con un tema político. Es parte de una investigación”, puntualizó la presidenta al ser cuestionada sobre la captura del exmandatario guerrerense.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la detención de Ángel Aguirre?

La presidenta explicó que la actuación contra Aguirre corresponde exclusivamente a las diligencias de la FGR y descartó que desde el Gobierno federal exista una intención política detrás del procedimiento.

Sheinbaum indicó que incluso evidencias que ya formaban parte del expediente pueden ser sometidas a nuevos análisis y métodos científicos para obtener información adicional.

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La mandataria consideró que este trabajo permite continuar con la búsqueda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La investigación federal del caso Ayotzinapa permanece abierta desde hace años. La propia FGR cuenta con una Unidad Especial de Investigación y Litigación encargada del expediente, mientras que versiones públicas de las actuaciones realizadas desde los primeros años del caso permanecen disponibles en sus archivos institucionales.

¿Por qué detuvieron al exgobernador de Guerrero?

La FGR informó que nuevas líneas de investigación apuntan a la posible participación de Ángel Aguirre en el ocultamiento o destrucción de evidencias relacionadas con lo ocurrido en Iguala.

La indagatoria se concentra, entre otros elementos, en grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia, que habrían registrado el paso y detención de uno de los autobuses donde viajaban los estudiantes.

Las autoridades sostienen que las primeras versiones sobre la inexistencia de esas imágenes por presuntas fallas técnicas fueron posteriormente cuestionadas a partir de nuevas diligencias y testimonios.

La Fiscalía ya había citado a Aguirre desde 2020 dentro de las investigaciones del caso, junto con otros exfuncionarios de Guerrero, lo que muestra que su actuación durante los hechos había sido examinada con anterioridad.

#MañaneraDelPueblo. La detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, forma parte “de un trabajo que viene haciendo la fiscalía desde hace varios meses” en relación con el caso Ayotzinapa y de una revisión y más investigación sobre los testimonos y las evidencias, afirma… pic.twitter.com/UhOyLnz5a3 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 7, 2026

Sheinbaum pide dejar que la FGR continúe las investigaciones

La presidenta insistió en que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial determinar responsabilidades y evitó pronunciarse sobre la culpabilidad del exgobernador.

El proceso deberá desarrollarse bajo las reglas del sistema penal y con respeto a la presunción de inocencia. Será un juez quien determine si los elementos presentados por el Ministerio Público son suficientes para que Aguirre continúe sujeto a proceso.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo debe mantenerse en conocer qué ocurrió con los 43 estudiantes y garantizar justicia para sus familiares, mientras la FGR continúa revisando pruebas, testimonios y nuevas líneas de investigación.

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