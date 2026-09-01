Clima en Yucatán 2 de septiembre: Habrá probables lluvias fuertes y mucho calor este miércoles

Este miércoles 2 de septiembre se prevé probabilidad de lluvias fuertes en Yucatán mientras se mantienen las temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este miércoles el ingreso de humedad asociado a un vórtice en niveles medios (ubicado al noreste del golfo de México) y altos de la tropósfera, aunado al calentamiento diurno de la superficie dejará afectaciones en la región.

Mientras tanto, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del este-noreste, tornándose del norte y noreste en el litoral de Yucatán, de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h.

Para este martes 01 y miércoles 02 de septiembre continuará la probabilidad de #Chubascos y #Lluvias de fuertes a muy fuertes sobre el noroeste, occidente, centro, sur y sureste del país, incluyendo la #PenínsulaDeYucatán.



Consulta más detalles del #Pronóstico a 96 horas,… pic.twitter.com/cmJWfbOIjp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2026

Durante este miércoles en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

Noticia Destacada Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes son los artistas que llegarán a la ciudad en septiembre

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán hoy y los siguientes 3 días en #Campeche capital, #Cancún, Quintana Roo y #Mérida, Yucatán, chécalas en los gráficos pic.twitter.com/EXifxIrUUN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 35° C.

Noticia Destacada Centro Estatal de Autismo en Mérida: ¿Dónde se ubicará y qué servicios ofrecerá?

En Valladolid, además de temperaturas de entre 24 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.