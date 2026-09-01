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Clima en Yucatán 2 de septiembre: Habrá probables lluvias fuertes y mucho calor este miércoles

El ingreso de humedad generará probables lluvias fuertes en Yucatán durante el día.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

1 de sept de 2026

2 min

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Habrá fuertes lluvias en Yucatán este miércoles
Habrá fuertes lluvias en Yucatán este miércoles / Por Esto!

Este miércoles 2 de septiembre se prevé probabilidad de lluvias fuertes en Yucatán mientras se mantienen las temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este miércoles el ingreso de humedad asociado a un vórtice en niveles medios (ubicado al noreste del golfo de México) y altos de la tropósfera, aunado al calentamiento diurno de la superficie dejará afectaciones en la región.

Mientras tanto, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del este-noreste, tornándose del norte y noreste en el litoral de Yucatán, de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h.

Durante este miércoles en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 35° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 24 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.

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