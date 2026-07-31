¿Quién es Patricia Dávila y por qué la destituyó la UNAM en medio del problema del examen de admisión?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha confirmado la destitución de Patricia Dolores Dávila Aranda, quien ocupaba el puesto de secretaria general.

El anuncio ha llegado en medio del proceso de revisión de las admisiones 2026, tras detectarse una serie de irregularidades en los resultados que fueron aplicados a distancia, es decir, en línea.

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Horas más tarde, la institución nombró a Javier de la Fuente Hernández para ocupar el puesto, lo que ha generado mucho revuelo en la UNAM.

¿Por qué fue destituida Patricia Dolores Dávila Aranda?

Fue el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien tomó la decisión de quitar de supuesto a Patricia Dolores Dávila Aranda, luego de que una comisión técnica, hizo la recomendación de hacer un examen de control presencial para revisar los resultados de los aspirantes.

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¿Quién es Patricia Dolores Dávila Aranda?

Patricia Dolores Dávila Aranda se desempeña como investigadora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, donde ha estado laborando por más de tres décadas para la UNAM.

Cuenta con una licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), también logró obtener el grado de maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene un doctorado en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos.

Fue en 1988 cuando llegó como investigadora al Instituto de Biología de la UNAM, un año más tarde al Sistema Nacional de Investigadores del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

#BoletínUNAM Nombran a Javier de la Fuente Hernández nuevo secretario general de la UNAM > https://t.co/xwVsdN92pf pic.twitter.com/dodzyd6YLq — UNAM (@UNAM_MX) August 1, 2026

Ha sido directora de la FES Iztacala en los periodos de 2012 a 2016 y de 2016 a 2020. Posteriormente, ocupó la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM. Dentro de su experiencia laboral, también fue presidenta de Sociedad Botánica de México y representante de México ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

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