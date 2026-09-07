Presidenta de México pide al INE fijar límites a propaganda en redes y advierte sobre campañas digitales en América Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer las reglas y posibles límites relacionados con la propaganda política difundida a través de redes sociales durante los procesos electorales.

La mandataria respondió este lunes 7 de septiembre a una pregunta sobre la visión expresada por el expresidente de Colombia Gustavo Petro acerca del uso de redes digitales, bots y campañas de desinformación en elecciones de América Latina.

Sheinbaum diferenció el sistema electoral mexicano del colombiano y sostuvo que en México el conteo de votos permanece principalmente en manos de ciudadanos seleccionados para participar como funcionarios de casilla.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el papel del INE?

La Presidenta recordó que el INE es un organismo autónomo encargado de organizar las elecciones, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es responsable de calificarlas.

Desde su perspectiva, el Instituto debe definir las condiciones aplicables a la propaganda en plataformas digitales.

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Sheinbaum explicó que su gobierno buscó incorporar este tema a la legislación electoral, pero la propuesta no fue aprobada.

También defendió que sean los ciudadanos quienes continúen con el conteo de votos en las casillas y señaló que este modelo representa una diferencia frente a otros sistemas electorales.

Sheinbaum habla de redes de propaganda digital

La mandataria también se refirió a lo que describió como una “red de redes” dedicada a realizar campañas políticas y de propaganda en distintos países, particularmente en América Latina.

Sheinbaum atribuyó parte de estas operaciones a grupos vinculados con sectores de derecha, aunque señaló que la información sobre estas actividades también ha sido difundida públicamente por algunos de sus propios participantes.

La Presidenta sostuvo que ante este tipo de campañas la respuesta debe ser hacer pública su existencia y transparentar cómo operan y de dónde provienen sus recursos.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein explicó que el @INEMexico, que es un organismo autónomo, organiza las elecciones, mientras que el @TEPJF_informal es el encargado de calificar la elección, por lo que deben definir reglas, características y límites de propaganda en… pic.twitter.com/7GwEgCvGRV — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 7, 2026

Gobierno apuesta por informar “casa por casa”

Sheinbaum descartó que corresponda al Gobierno federal organizar una estructura electoral para contrarrestar este tipo de campañas.

Señaló que la responsabilidad del Ejecutivo es informar a la población sobre sus programas, políticas y visión de gobierno, incluso mediante trabajo territorial y visitas casa por casa.

Agregó que los partidos políticos deben asumir por separado las tareas que les corresponden dentro de la competencia electoral.

IO