Américo Villarreal destaca apoyo de Sheinbaum a Tamaulipas durante gira por Segundo Informe

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó el respaldo del Gobierno federal a la entidad durante el evento “Honestidad y resultados en Tamaulipas”, encabezado este jueves 10 de septiembre de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Ciudad Victoria.

Durante su discurso, el mandatario estatal afirmó que la visita forma parte de la gira nacional que Sheinbaum inició el pasado 3 de septiembre en Morelos para presentar, estado por estado, los principales resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

Villarreal señaló que Tamaulipas mantiene coordinación con la Federación en temas de bienestar, seguridad, infraestructura, salud, educación, vivienda y desarrollo económico.

¿Qué destacó Américo Villarreal sobre el gobierno de Sheinbaum?

El gobernador resaltó que, en su Segundo Informe, Sheinbaum presentó avances relacionados con bienestar social, vivienda, comunicaciones, apoyo al campo, recuperación del poder adquisitivo del salario, educación y salud.

También sostuvo que el gobierno federal ha impulsado políticas dirigidas a mujeres y sectores históricamente excluidos, además de proyectos vinculados con inversión y desarrollo.

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Villarreal aseguró que en Tamaulipas existe respaldo a la estrategia de trabajo territorial planteada por la Presidenta y afirmó que la entidad busca mantener una relación de colaboración con el Gobierno de México.

Tamaulipas espera balance de obras y apoyos federales

Durante su intervención, el gobernador señaló que el evento servirá para conocer el balance de apoyos, proyectos, obras y resultados destinados a Tamaulipas.

Entre los temas que mencionó se encuentran bienestar social, seguridad y paz, prosperidad económica, infraestructura hídrica y de comunicaciones, además de acciones en salud, educación y vivienda.

Villarreal afirmó que el estado continuará trabajando con la administración federal y destacó que todavía existen proyectos pendientes por desarrollar.

Gira por Segundo Informe comenzó en Morelos

La visita a Ciudad Victoria forma parte de la gira que Sheinbaum inició el 3 de septiembre en Morelos, con el objetivo de presentar en cada entidad los resultados correspondientes al segundo año de su administración.

Villarreal cerró su mensaje con un llamado a mantener la unidad y la coordinación con el Gobierno federal para continuar con los proyectos previstos para Tamaulipas.

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