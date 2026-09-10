Presidenta Sheinbaum anuncia 430 consultorios, 83 mil viviendas y nuevas obras para Tamaulipas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció nuevas obras y programas para Tamaulipas durante el evento “Honestidad y resultados en Tamaulipas”, realizado este jueves 10 de septiembre de 2026 en Ciudad Victoria como parte de la gira nacional por su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria explicó que este recorrido tiene como objetivo presentar los resultados de su administración en cada una de las entidades del país y rendir cuentas directamente ante la población. Recordó que este formato comenzó desde su primer informe y señaló que los gobiernos deben mantenerse cercanos a la ciudadanía.

Durante su mensaje, Sheinbaum repasó programas sociales, infraestructura carretera y ferroviaria, proyectos hidráulicos, vivienda, salud y obras energéticas previstas para Tamaulipas.

¿Qué programas del Bienestar llegan a Tamaulipas?

La Presidenta informó que 418 mil 112 adultos mayores de 65 años reciben la pensión correspondiente en Tamaulipas y aseguró que el monto aumentará en 2027 por encima de la inflación.

También reportó 46 mil 626 beneficiarios de la pensión para personas con discapacidad, cuyo financiamiento se comparte entre el Gobierno federal y el estatal.

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Sheinbaum añadió que 20 mil 783 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 103 mil 332 estudiantes de educación media superior reciben la beca Benito Juárez.

En otros programas, mencionó 25 mil 644 beneficiarios de Producción para el Bienestar, 23 mil 528 productores que reciben fertilizantes gratuitos, 3 mil 545 integrantes de Sembrando Vida y 132 mil 622 familias incorporadas al esquema de Leche para el Bienestar.

Sheinbaum anuncia 83 mil 183 viviendas para Tamaulipas

En materia de vivienda, la mandataria anunció la construcción de 83 mil 183 viviendas del Bienestar para familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

También destacó la reestructuración de créditos del Infonavit y Fovissste que, dijo, habían acumulado saldos impagables durante años. En Tamaulipas, señaló que cerca de 300 mil familias se han beneficiado con este programa.

¿Qué obras carreteras y ferroviarias anunció Sheinbaum?

La Presidenta confirmó que el proyecto ferroviario de pasajeros conectará a Ciudad de México con Nuevo Laredo. Señaló que ya se trabaja en distintos tramos y que antes de finalizar el año se licitará otra parte de la ruta.

También anunció la ampliación del puente internacional de Nuevo Laredo y de distintos corredores carreteros.

Entre ellos mencionó el Corredor del Golfo de México, con obras entre Tampico y Ciudad Victoria, así como la ampliación del tramo Ciudad Victoria-Reynosa. Además, adelantó trabajos en la carretera que comunica Ciudad Valles, San Luis Potosí, con Tampico.

Sheinbaum agregó que el Gobierno federal apoyará la ampliación del puerto de Altamira, mientras que el gobierno estatal ya desarrolla obras en el puerto de Matamoros.

Tamaulipas tendrá 430 nuevos consultorios de atención primaria

Uno de los anuncios centrales del evento fue la construcción de 430 consultorios de atención primaria a la salud en Tamaulipas.

Sheinbaum explicó que estos espacios buscarán atender padecimientos que no requieren inicialmente la intervención de un especialista y reducir la saturación de centros de salud y hospitales.

Los consultorios deberán quedar habilitados entre octubre y diciembre, y comenzarán a funcionar en 2027.

Cada unidad contará con personal médico, equipamiento y una farmacia con 60 medicamentos básicos. El servicio será gratuito y, cuando un paciente requiera mayor atención, será canalizado a centros de salud u hospitales.

La mandataria explicó que se emitirán convocatorias para contratar médicos, enfermeras y enfermeros, incluidos profesionales jubilados que deseen incorporarse sin perder su pensión.

Gobierno federal impulsa hospitales, agua y energía

Sheinbaum recordó además la conclusión de un nuevo hospital en Ciudad Madero, una Unidad de Medicina Familiar en Gustavo Díaz Ordaz, la sustitución del Hospital General de Tampico y la ampliación de una clínica de Medicina Familiar en esa misma ciudad.

También mencionó el proyecto de un nuevo acueducto para Ciudad Victoria, la tecnificación de dos distritos de riego y la rehabilitación de la refinería de Madero.

En materia energética, señaló la construcción de una planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad en Altamira.

La visita a Tamaulipas forma parte del recorrido que Sheinbaum inició el pasado 3 de septiembre en Morelos para presentar en cada estado los programas, obras y resultados correspondientes al segundo año de su administración.

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