Construirán 61 mil 500 viviendas y nuevos planteles educativos en Hidalgo

Durante su visita a Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de 61 mil 500 viviendas en Hidalgo, a través del Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Sheinbaum anunció que las viviendas están dirigidas a personas que reciben entre uno y dos salarios mínimos.

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Un total de 145 mil familias serán beneficiarios, además de destacar que fueron reestructurados cinco millones de créditos de vivienda.

Igualmente se informó que se trabaja en la entrega de 20 mil escrituras para personas que requieren regularizar sus viviendas o terrenos.

Anuncian nuevas preparatorias

Sheinbaum informó la ampliación de la infraestructura media superior en Hidalgo, ente las cuales se incluyen dos ampliaciones de preparatorias en Tizayuca, la construcción de tres nuevos planteles de educación nivel superior y 10 bachilleres Margarita. Además de comenzar la construcción de una Universidad Nacional Rosario Castellanos.