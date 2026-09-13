Anuncian inauguración del Tren CDMX-Pachuca en 2027; Claudia Sheinbaum destaca avance del 37%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el nuevo tren de pasajeros Ciudad de México-Pachuca será inaugurado el próximo año, como parte de los proyectos de infraestructura que su administración desarrolla en Hidalgo. Durante el evento “Honestidad y Resultados”, informó que la obra registra un avance de 37 por ciento y representa una inversión de 47 mil 78 millones de pesos.

El proyecto ferroviario tendrá una longitud de 57 kilómetros y conectará distintos municipios de Hidalgo con la Ciudad de México. De acuerdo con la presidenta, el recorrido contempla Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zempoala y Pachuca de Soto.

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Sheinbaum destacó que el nuevo servicio permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslado, pues un recorrido que actualmente puede tomar entre dos y dos horas y media podrá realizarse en poco más de una hora hasta Buenavista. Además, señaló que el tren será eléctrico, por lo que tendrá un menor impacto ambiental, y contará con conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que permitirá a los usuarios trasladarse desde Hidalgo hacia la terminal aérea o continuar su viaje hasta la Ciudad de México.

“Ya lo vamos a hacer y es eléctrico, contamina menos, es rápido”, destacó la presidenta al referirse al proyecto, al señalar que durante años se solicitó una conexión ferroviaria para Hidalgo.

Tren CDMX-Querétaro tendrá estación en Tula

Durante su informe en Hidalgo, Sheinbaum también reportó avances del nuevo tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, proyecto que tendrá una longitud de 226 kilómetros, registra un avance de 19 por ciento y representa una inversión de 140 mil 247 millones de pesos.

En territorio hidalguense, la obra contempla una estación en el municipio de Tula de Allende, por lo que Hidalgo también formará parte de esta nueva conexión ferroviaria.

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Reportan avances en carreteras de Hidalgo

En materia carretera, la presidenta informó que la modernización de la vía Huejutla-Tamazunchale contempla 158 kilómetros, registra un avance de 24 por ciento y representa una inversión de 9 mil 21 millones de pesos.

También destacó la carretera Real del Monte-entronque Huasca, de 9.8 kilómetros, obra que fue inaugurada el 23 de marzo de 2025. Asimismo, informó sobre la modernización de la carretera Tulancingo-Nuevo Necaxa, que contempla 58 kilómetros divididos en dos etapas. La primera registra un avance de 17 por ciento y cuenta con una inversión de 9 mil 500 millones de pesos.

Sheinbaum agregó que su administración también trabaja en la recuperación de carreteras, puentes y redes de agua potable y drenaje que resultaron afectados por las lluvias en Hidalgo, Puebla y Veracruz.