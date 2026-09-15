Educación Superior alcanza 5.8 millones de estudiantes; SEP ampliará universidades y becas en 2026

La Educación Superior en México alcanzó una matrícula de 5.8 millones de estudiantes durante el ciclo escolar 2025-2026, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al presentar un balance de los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cobertura se ubicó en 46.8 por ciento y llegó a 47.5 por ciento al considerar a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

La matrícula pública también registró un incremento, al pasar de 3 millones 417 mil 960 estudiantes en el ciclo 2024-2025 a 3 millones 574 mil 610 en 2025-2026.

Universidades para el Bienestar ampliarán su presencia en 2026

Mario Delgado destacó que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García atendieron a 84 mil 304 estudiantes distribuidos en 214 sedes y 37 carreras universitarias.

Para 2026 se autorizó la apertura de 25 sedes adicionales, con lo que el sistema alcanzará 239 planteles.

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Además, las UBBJG cuentan con 99 mil nuevos lugares disponibles y, con el plan de inversión previsto, tendrán capacidad instalada para atender a 243 mil 605 estudiantes.

El presupuesto destinado a estas universidades aumentó de mil millones de pesos anuales entre 2019 y 2024 a 2 mil 500 millones en 2025 y 3 mil millones de pesos en 2026.

Universidad Rosario Castellanos sumará 13 unidades académicas

La Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá durante 2026 13 nuevas unidades académicas en distintas entidades del país.

La institución alcanzará una matrícula de 119 mil 280 estudiantes, como parte del compromiso federal de crear 300 mil nuevos espacios de Educación Superior.

Cerca de 800 mil universitarios recibirán becas

La SEP también reportó avances en los programas de apoyo económico.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro benefició a 414 mil 100 estudiantes, con una inversión de 12 mil 294 millones de pesos.

Por su parte, la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, destinada al transporte de estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario, apoyó a 55 mil 924 jóvenes, con recursos por 312.2 millones de pesos.

La dependencia estima que, al cierre de 2026, cerca de 800 mil universitarios contarán con alguno de estos dos apoyos.

SEP reporta crecimiento en universidades interculturales y tecnológicas

Las 19 Universidades Interculturales del país atendieron a 28 mil 987 estudiantes, principalmente de comunidades indígenas y zonas rurales, lo que representó un crecimiento de 9.2 por ciento.

Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas alcanzaron 379 mil 155 alumnos, 8.8 por ciento más que el ciclo anterior, mientras que el Tecnológico Nacional de México llegó a 607 mil 658 estudiantes.

#SEPInforma🗞️ | A dos años del gobierno de la presidenta @Claudiashein, la Educación Superior avanza con una política que busca ampliar el acceso y fortalecer la permanencia de las y los jóvenes. 🏫📈



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Educación Superior recibirá inversión en infraestructura

En 2026, la SEP asignó 7 mil 334.3 millones de pesos a 210 escuelas para realizar 314 acciones de mejora de infraestructura.

Además, destinó 3 mil 298 millones de pesos a 123 proyectos de ampliación en 31 entidades federativas.

Mario Delgado afirmó que el objetivo de la política educativa es ampliar el acceso, reducir el abandono escolar y generar condiciones para que más jóvenes concluyan una carrera universitaria.

IO