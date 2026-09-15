Boeing 737 de Sepehran Airlines regresa de emergencia a Mashhad tras falla durante el despegue

Un Boeing 737 de Sepehran Airlines tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional Shahid Hasheminejad de Mashhad, Irán, poco después de despegar con destino a Kermanshah, luego de registrarse una emergencia durante la salida.

De acuerdo con los reportes disponibles, la aeronave presentó fuertes vibraciones y posibles afectaciones en uno de sus motores. La situación habría comenzado después de una falla en uno de los neumáticos durante el despegue.

Las vibraciones fueron de tal intensidad que parte del revestimiento del techo de la cabina de pasajeros se desprendió, lo que generó momentos de tensión entre las personas que viajaban a bordo.

¿Qué ocurrió con el Boeing 737 de Sepehran Airlines?

Videos grabados desde el interior del avión muestran a varios pasajeros visiblemente alarmados mientras la tripulación preparaba el regreso a Mashhad.

En las imágenes también se observa parte del material interior del techo desprendido dentro de la cabina.

Ante la situación, la tripulación declaró una emergencia y tomó la decisión de regresar al aeropuerto de origen para realizar un aterrizaje preventivo.

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Avión aterriza sin personas heridas

El Boeing 737 logró aterrizar de manera segura en Mashhad y, hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Tras el aterrizaje, los pasajeros fueron desembarcados.

Según la información disponible, posteriormente fueron trasladados a otra aeronave para continuar el viaje hacia Kermanshah.

Investigan daños y falla registrada durante el despegue

La aeronave quedó fuera de operación para someterse a una inspección técnica.

Los trabajos buscan establecer el alcance de los daños y determinar con precisión la secuencia de eventos registrada durante el despegue.

WATCH: Cabin ceiling falls apart onboard a Sepehran Airlines Boeing 737 after a tire reportedly burst shortly after takeoff from Mashhad Airport causing engine damage and severe vibrations. pic.twitter.com/R7RP1AwZYX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2026

Entre los puntos que deberán ser revisados se encuentran la falla del neumático, las vibraciones reportadas, los posibles daños en el motor y el desprendimiento del revestimiento interior de la cabina.

Por ahora, no se ha informado oficialmente si el incidente provocó daños estructurales adicionales ni cuándo la aeronave podrá volver a servicio.

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