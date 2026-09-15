Beca Juventudes Renacimiento 2026 en Yucatán: así puedes hacer el prerregistro desde este 16 de septiembre

Las y los estudiantes de nuevo ingreso de instituciones públicas de educación superior en Yucatán ya pueden prepararse para solicitar la beca Juventudes Renacimiento 2026, cuyo prerregistro en línea comenzará este miércoles 16 de septiembre.

El programa del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar Estatal, busca apoyar a jóvenes para que puedan ingresar, permanecer y concluir sus estudios universitarios. La beca contempla un apoyo de 3 mil pesos bimestrales para las personas seleccionadas.

La convocatoria considera a estudiantes de instituciones públicas de educación superior de los 106 municipios de Yucatán, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuándo es el prerregistro de Juventudes Renacimiento 2026?

Para las y los estudiantes de nuevo ingreso, el prerregistro de Juventudes Renacimiento 2026 se realizará del 16 al 18 de septiembre de 2026, exclusivamente en línea.

El trámite deberá efectuarse a través del sitio becajuventudes.yucatan.gob.mx. Posteriormente, el proceso contempla otras etapas:

16 al 18 de septiembre: prerregistro en línea.

prerregistro en línea. 21 y 22 de septiembre: recepción de documentación en mesas de atención instaladas en las instituciones educativas correspondientes.

recepción de documentación en mesas de atención instaladas en las instituciones educativas correspondientes. 28 de septiembre al 1 de octubre: verificación y estudio socioeconómico mediante visitas al domicilio proporcionado.

Por ello, quienes estén interesados deben realizar primero el prerregistro y posteriormente acudir con la documentación requerida durante las fechas establecidas.

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¿Cuánto paga la beca Juventudes Renacimiento 2026?

La beca contempla un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales para las personas que resulten beneficiarias.

Sin embargo, la convocatoria establece que, si el presupuesto disponible no permite atender todas las solicitudes, se aplicarán los criterios de selección correspondientes y se dará prioridad de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la beca?

Entre los principales requisitos para acceder a Juventudes Renacimiento 2026 se encuentran:

Ser estudiante regular en modalidad presencial .

. Estar inscrito en el periodo escolar vigente de una licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario, profesional asociado o modalidad equivalente.

Pertenecer a una institución pública de educación superior contemplada en el programa.

Haber nacido en Yucatán o, si se nació en otra entidad, acreditar al menos tres años de estudios en una institución educativa de Yucatán.

o, si se nació en otra entidad, acreditar al menos tres años de estudios en una institución educativa de Yucatán. Pertenecer a una familia en condición de vulnerabilidad socioeconómica , de acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría.

, de acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría. Tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 .

. No recibir otra beca o apoyo social destinado al mismo fin por parte del Gobierno estatal o federal.

¿Qué documentos necesitan los estudiantes de nuevo ingreso?

Para continuar con el proceso, las personas solicitantes deberán presentar la documentación requerida en original y copia. Entre los documentos se encuentran:

Identificación oficial con fotografía y firma. Acta de nacimiento. CURP, cuando la identificación oficial no contenga esta información. Comprobante oficial de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. Documento que compruebe la situación escolar. Acuse del formato de prerregistro y estudio socioeconómico. Carta compromiso para participar en actividades de transformación comunitaria, formación continua o habilitación tecnológica. Formato bajo protesta de decir verdad sobre la autenticidad de la información y documentación entregada. Certificado de estudios completos de bachillerato, cuando corresponda. Certificado o dictamen de discapacidad permanente, en caso de contar con alguna.

En el caso específico de estudiantes de nuevo ingreso, deberán presentar una constancia de estudios actualizada, con fotografía, firma y sello de la institución educativa.

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¿En qué universidades aplica la beca Juventudes Renacimiento?

La convocatoria contempla diversas instituciones públicas de educación superior de Yucatán, entre ellas la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el Instituto Tecnológico de Mérida, Instituto Tecnológico de Conkal, Universidad Politécnica de Yucatán, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Tecnológica del Mar de Yucatán y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida.

También están consideradas instituciones como la Universidad de las Artes de Yucatán, la Universidad Pedagógica Nacional y la UADY Unidad Multidisciplinaria Tizimín.

¿Dónde hacer el prerregistro de Juventudes Renacimiento?

El prerregistro de Juventudes Renacimiento 2026 para estudiantes de nuevo ingreso estará disponible del 16 al 18 de septiembre en el sitio becajuventudes.yucatan.gob.mx.

Después de completar este paso, los aspirantes deberán estar pendientes de las fechas para entregar su documentación y participar en el proceso de verificación socioeconómica.

Para mayores informes, la convocatoria proporciona el teléfono 999 930 3179 y señala como punto de atención las oficinas de la Secretaría de Bienestar, ubicadas en calle 64 número 518 por 65 y 67, Centro de Mérida, de 8:00 a 15:00 horas.