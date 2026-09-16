¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 16 de septiembre? Procivy alerta por fuertes tormentas HOY

Este miércoles 16 de septiembre aumentará el potencial de lluvia en Yucatán, por lo que se prevén chubascos y precipitaciones de intensidad moderada a muy fuerte en distintos municipios del estado. De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), las condiciones serán más favorables para las lluvias después del mediodía.

El pronóstico está relacionado con la presencia de una circulación de baja presión en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad y el establecimiento de una vaguada sobre la región.

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¿A qué hora lloverá en Yucatán este 16 de septiembre?

Durante la mañana podrían registrarse algunos chubascos aislados en determinados municipios. Sin embargo, después del mediodía comenzará la lluvia moderada y aumentará gradualmente hasta alcanzar intensidad muy fuerte, principalmente en municipios del centro, suroeste, noreste y noroeste de Yucatán. Las zonas donde Procivy pronostica mayor potencial de lluvia son:

Centro: Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel. Suroeste: Maxcanú, Celestún, Chocholá, Halachó, Kopomá, Opichén, Samahil, Tetiz, Kinchil y Hunucmá.

Maxcanú, Celestún, Chocholá, Halachó, Kopomá, Opichén, Samahil, Tetiz, Kinchil y Hunucmá. Noreste: Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá.

Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá. Noroeste: Mérida, Abalá, Acancéh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecóh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Lluvias acompañadas de actividad eléctrica y fuertes vientos

Procivy señaló que las precipitaciones de este miércoles estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las tormentas.

Las rachas de viento podrían superar los 60 kilómetros por hora en zonas de lluvia, mientras que el viento será del este durante la mañana y cambiará a componente sureste y noreste por la tarde.

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¿Qué temperatura habrá en Yucatán este miércoles?

A pesar del incremento en las lluvias, el ambiente se mantendrá muy caluroso en el estado. Las temperaturas máximas serán de 38 a 40 grados Celsius en el interior de Yucatán, mientras que en la zona costera se esperan valores de 32 a 34 grados.

Por ello, las condiciones de este 16 de septiembre combinarán calor intenso durante buena parte del día con un incremento en el potencial de lluvias y tormentas durante la tarde.