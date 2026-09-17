Clima en Yucatán 18 de septiembre: Probabilidad de lluvias bajará y el calor se mantendrá en 38 grados

Durante este viernes 18 de septiembre habrá probables lluvias en Yucatán mientras permanecen las temperaturas calurosas de hasta 38 grados.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” detalló que debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, en interacción con una vaguada térmica y una circulación ciclónica en altura, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos de componente variable de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h.

Este viernes en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 23 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 22 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 33° C.

En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 37° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.