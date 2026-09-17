Conciertos en Mérida: ¿Cuándo y dónde se presentará 3BallMTY?

Los conciertos en Mérida tendrán una nueva opción para las juventudes con la segunda edición de Much’Ik: Festival de las Juventudes 2026, evento que reunirá música, entretenimiento, cultura y distintas actividades durante dos jornadas en la capital yucateca.

Entre los artistas anunciados se encuentra 3BallMty, agrupación que formará parte de la cartelera musical del festival junto con otras propuestas de entretenimiento y expresión juvenil.

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3BallMty se presentará en Mérida el sábado 26 de septiembre

3BallMty se presentará en Mérida el sábado 26 de septiembre a las 8:30 de la noche, como parte de la programación de Much’Ik: Festival de las Juventudes 2026.

El concierto tendrá como sede el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, recinto que durante el 25 y 26 de septiembre concentrará las actividades de esta segunda edición del festival organizado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Juventudes (Sejuvey).

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La participación de 3BallMty se suma a una cartelera que también contempla la presencia de Proyecto Magenta, integrado por las creadoras de contenido Susy Mouriz, Liza Báez, Mariana Ávila y Cecia Loaiza.

El programa incluye además un espacio dirigido a las juventudes LGBTI+, con un show drag a cargo de Deseos Fab, Peke Balderas y Miss Raga Diamante, así como una función de lucha libre con 15 participantes, entre ellos Black Andrómeda, Gravity, Caballero de Plata, Aztlán 13, Halcón Rojo Jr. y Action Jackson.