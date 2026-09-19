Líneas celulares suspendidas: CRT explica cómo reactivar el servicio y cuál es la próxima fecha

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las personas cuya línea celular termina en 2 y que no realizaron el proceso de vinculación antes del 15 de septiembre todavía pueden recuperar el servicio.

De acuerdo con la autoridad, una vez que el usuario complete el registro ante su compañía telefónica, la línea será reactivada de manera inmediata.

La suspensión de los números que no hayan sido vinculados puede realizarse durante las 72 horas posteriores al inicio del 16 de septiembre. Por ello, la CRT llamó a los usuarios pendientes a realizar el trámite para evitar interrupciones en el servicio.

Estas son las opciones para vincular una línea

El procedimiento puede realizarse directamente desde el teléfono celular, a través de la plataforma oficial del operador. La gestión puede efectuarse incluso cuando la línea ya se encuentre suspendida o no tenga saldo, debido a que la navegación dentro de estos sitios no representa un consumo de datos.

También existe la posibilidad de acudir de manera presencial a cualquier Centro de Atención de la compañía telefónica. En estos establecimientos, el personal puede orientar al usuario durante el proceso.

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Para identificar las plataformas oficiales de cada operador, la CRT habilitó el sitio de vinculación correspondiente.

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

Para completar el procedimiento únicamente se requiere presentar una identificación oficial vigente que contenga la CURP.

La CRT también precisó que el proceso de vinculación no contempla el almacenamiento de datos biométricos.

En caso de dudas, los usuarios pueden solicitar orientación mediante los canales oficiales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, así como a través del correo electrónico de atención y el número 079, disponible las 24 horas.

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En sencillos pasos te decimos cómo hacerlo. Solo ten a la mano tu identificación

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Ubica la página de tu compañía en:https://t.co/VUdmsZUVEZ#YoRegistro pic.twitter.com/XUBYvsgwqQ — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 18, 2026

¿Cuál es la próxima fecha de vinculación?

El calendario continuará de manera gradual. La siguiente fecha establecida corresponde al 30 de septiembre, cuando el proceso aplicará a las líneas cuyo número termine en 3.

Sin embargo, los usuarios con otras terminaciones no necesitan esperar hasta la fecha que les corresponda. La CRT indicó que pueden realizar la vinculación desde ahora.

Completar el trámite con anticipación permite evitar una eventual interrupción del servicio y reducir las filas o saturación de los canales de atención conforme se acerquen las fechas previstas en el calendario.

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