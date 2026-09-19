Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero; aseguran más de 10 toneladas de químicos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre un operativo coordinado que permitió localizar e inutilizar cuatro laboratorios clandestinos utilizados para fabricar drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero.

A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que las acciones fueron resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Los puntos intervenidos se ubicaron en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero.

Según el funcionario, el despliegue formó parte de las investigaciones contra grupos dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

Aseguran más de 10 toneladas de sustancias químicas

Durante las acciones, las autoridades localizaron y destruyeron más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de asegurar equipo empleado en los procesos de producción de drogas sintéticas.

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Entre los objetos encontrados se contabilizaron 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas y 57 tinas de gran capacidad.

El material asegurado también incluyó seis contenedores con capacidad de mil litros, así como secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial.

La intervención permitió inutilizar los sitios y retirar parte de la infraestructura utilizada para la fabricación clandestina de narcóticos.

Autoridades fueron atacadas durante el operativo

García Harfuch también informó que personal federal fue agredido con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada durante las labores de desmantelamiento.

Pese a la agresión, el operativo continuó hasta completar la inutilización de los cuatro laboratorios.

El secretario señaló que la intervención de este tipo de instalaciones busca afectar la capacidad operativa de las organizaciones criminales, al reducir la infraestructura disponible para producir drogas y alterar sus cadenas logísticas.

Gobierno reporta más de 2 mil 700 laboratorios inhabilitados

De acuerdo con el balance difundido por García Harfuch, durante la actual administración se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración relacionados con la elaboración de metanfetamina en diferentes entidades del país.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación coordinada de, @Defensamx1, @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y autoridades estatales de Michoacán y de Guerrero, fueron localizados, desmantelados e inutilizados cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la… pic.twitter.com/ClgiXvaQrr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 19, 2026

El funcionario sostuvo que cada instalación desmantelada representa una reducción en la capacidad de producción de las organizaciones criminales y un impacto en las estructuras logísticas y financieras vinculadas con estas actividades.

La operación en Michoacán y Guerrero forma parte de las acciones de inteligencia e investigación que realizan autoridades federales y estatales contra la infraestructura utilizada para la producción y distribución de drogas sintéticas.

IO